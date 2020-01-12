Риккардо назвал главного соперника в карьере

Даниэль Риккардо провел в Формуле 1 девять сезонов и трижды становился третьим в чемпионате. Среди его напарников были Себастьян Феттель, Даниил Квят, Макс Ферстаппен и Нико Хюлькенберг. Но говоря о главном сопернике в карьере, австралиец сделал неожиданный выбор.

«Это Валттери Боттас, – сказал Риккардо в передаче Top Gear. – Мы часто соревновались с ним в младших категориях. Поскольку я не выступал в картинге в Европе, то с тех времен у меня соперников не осталось. Но Боттас стал моим противником, когда я переехал в Европу. Мы часто выступали в одних и тех же сериях, боролись друг с другом. Мы вместе доросли до Формулы 1 и я бы сказал, что между нами всегда было некоторое соперничество».

Отметим, что из семи сезонов, которые Боттас и Риккардо вместе провели в Ф1, австралиец четыре раза оказывался выше в чемпионате. На счету обоих пилотов по семь побед на Гран При, но если Боттас последний чемпионат завершил вторым, то Риккардо стал только девятым.

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