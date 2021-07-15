Риккардо назвал болид-2022 «дерьмовым». Но все отрицает

Сегодня Формула 1 презентовала внешний вид болида 2022 года. На презентации присутствовали все пилоты, которые могли отозваться о новинке. Кроме прочего, на камеру попали слова Даниэля Риккардо с негативной оценкой машины.

«Ужасно. Дерьмово. Даже хуже», – заявил пилот McLaren и его слова тут же разлетелись по соцсетям. Однако австралиец уверяет, что вовсе не имел в виду ничего такого.

«Я, вероятно, говорил о чем-то другом, потому что мы разные вещи обсуждали, – сказал Риккардо. – Честно говоря, я не помню, чтобы что-то такое говорил [про машину]. Потому что она выглядит довольно клево. Я бы не высказывался так агрессивно. Может, мне раскраска не понравилась, но не машина в целом».

Риккардо также сказал, что местами новая машина ему весьма понравилась: «Мне приглянулась задняя часть. Выглядит олдскульно, как в 2008, это здорово. Передняя часть совсем другая, но чем дольше на нее смотришь, тем более нормальной она кажется».