Риккардо нашел пример для подражания. Это Перес

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События последних недель указывают на то, что McLaren досрочно расторгнет контракт с Даниэлем Риккардо, чтобы посадить за руль своей машины в 2023 году молодого Оскара Пиастри. Даже солидная сумма отступных не станет препятствием для команды, которая не в восторге от слабых результатов Риккардо – в 13 прошедших Гран При тот всего раз финишировал выше восьмого места.

В 2021-м Даниэль принес McLaren первую за девять лет победу, став сильнейшим в Монце, но после смены правил ему не удается показывать скорость на уровне своего напарника Ландо Норриса.

При этом будущее самого Риккардо в целом вызывает серьезные вопросы. Хотя слухи сватают его в Alpine, Haas и Williams, на места в этих командах есть немало других претендентов.

Сам 33-летний пилот считает, что сможет продолжить выступления. В интервью Motorsport.com он привел пример Серхио Переса, который тоже был два года назад в шаге от завершения карьеры, когда для него не нашлось места в Aston Martin на сезон-2021 – а теперь ведет спор за победы в Гран При за рулем Red Bull.

«Когда мне было 27 лет, я говорил, что становлюсь совсем старым, – объяснил Риккардо. – И это правда так, я уже не слишком молод, зато теперь чуть больше знаю об этом спорте. И знаю, что некоторые вопросы требуют известного времени.

Мы все верим, что способны побеждать. И каждый из нас хочет делать это уже завтра – но получается это не каждый раз. Даже сейчас мне сложно говорить, что может быть в 2024 или, тем более, 2025 году. Но в действительности только кажется, что до этого еще много времени.

Тут можно вспомнить карьеру Переса. Казалось, что для него все уже закончено, а сейчас он потенциально претендует на титул. В нашем спорте все меняется очень быстро».

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