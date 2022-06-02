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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Риккардо написал на шлеме три буквы, чтобы ехать быстрее

В Монако пилот McLaren украсил свой шлем не вполне приличной аббревиатурой – но рассказал, что адресует ее себе самому

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Риккардо написал на шлеме три буквы, чтобы ехать быстрее
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По ходу уик-энда в княжестве от зоркого глаза поклонников Ф1 не ускользнули буквы FEA на шлеме Даниэля Риккардо. В английском это сокращение имеет расшифровку f*** ‘em all – «да пошло оно все», только заметно грубее. 

Этот шаг гонщика сразу связали с той напряженностью, которая в последнее время возникла вокруг него в команде McLaren из-за слабых результатов австралийца.

Репортеры попросили Даниэля рассказать, зачем три буквы появились на его шлеме. Тот объяснил, что это его личный способ бороться с трудностями.

«Я уже делал так в 2018 году (когда испытывал сложности в Red Bull, которые в итоге привели к уходу из команды – прим.ред.), – объяснил гонщик. – Мне это нужно, чтобы подстегнуть себя самого. Это сообщение никому не адресовано, я просто использую его уже какое-то время, чтобы обрести внутренний комфорт». 

Он добавил: «Думаю, любому пилоту очень важно переключаться, надевая шлем. Эта надпись как раз попадается мне не глаза в последний момент перед тем, как надеть его. И она напоминает мне о главном и приводит в нужное состояние». 

Говоря о своих выступлениях, Риккардо признал: «Не я один хочу видеть хорошие результаты. Это относится и к команде. Ни у кого нет желания видеть меня во втором десятке. Мы нацелены прибавлять и двигаться вперед сообща».

Ругательство на шлеме не помогло Риккардо: в Монако он стартовал 14-м и финишировал 13-м, в третий раз подряд не заработав очков.

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