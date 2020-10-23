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Формула 1 / Новость

Риккардо нанял художника для работы над татуировкой для босса Renault

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Риккардо нанял художника для работы над татуировкой для босса Renault
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Алекс Калинаукас, Редактор

Подиум в Германии позволил Даниэлю Риккардо выиграть пари у Сириля Абитбуля – и австралиец намерен довести дело до конца

В начале нынешнего сезона Формулы 1 гонщик и глава команды поспорили, сумеет ли Риккардо хотя бы раз до конца чемпионата покорить призовой пьедестал. Третье место на «Нюрбургринге» принесло Риккардо досрочную победу – и теперь Абитбуль должен, как проигравший, сделать себе татуировку.

По условиям, место для нее выбирает сам француз, а вот дизайн предлагает австралиец. На Гран При Португалии журналисты поинтересовались у Риккардо, как развивается эта история. 

Тот рассказал, что решил добавить в изображение упоминание о немецкой трассе, где выиграл спор, что несколько замедлило работу – но она должна быть закончена до завершения осени.

«Я нанял художника, который сейчас работает над двумя финальными вариантами, – объяснил Даниэль. – Мы все ближе к итогу. Нам еще нужно обсудить с Сирилем вопросы графиков, но думаю, получится найти свободное окно до отъезда в Бахрейн на три финальные гонки. 

Я знаю, что в те дни буду на базе. Надеюсь, он тоже окажется поблизости».

Риккардо признался, что эта история очень нравится ему тем, что показывает – даже скорый переход гонщика в другую команду не должен служить поводом для ухудшения отношений. 

«Мне жаль уходить, – отметил он. – Когда я объявил, что буду выступать за McLaren, то не хотел, чтобы следующие полгода доставляли боль или дискомфорт. Как вы видите, так и вышло, все складывается хорошо.  

Обе стороны, как я вижу, показали свою зрелость. В отношениях сохраняется уверенность, и это круто. 

Я никогда не видел, чтобы кто-то приходил в восторг даже не от сделанной татуировки, а просто от осознания. что она скоро будет. Все это очень весело, и я хочу оставить команду, где все довольны и счастливы, испытывая те же чувства, что мы вместе за два последних года».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды Renault F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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