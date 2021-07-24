Риккардо накрыла аллергия по ходу гонки в Сильверстоуне
По признанию австралийца, большую часть гонки он вынужден был сражаться не с соперниками, а с собственным организмом
Гран При Великобритании стал самым успешным в нынешнем сезоне для Даниэля Риккардо: впервые после перехода в McLaren пилот финишировал в пятерке сильнеших, сдержав в концовке прессинг Карлоса Сайнса.
Однако, как оказалось, добиться такого результата пилоту было сложнее, чем можно подумать. Уже в дебюте гонки у него началась сильная аллергическая реакция. Риккардо вынужден был пилотировать, сдерживая негативный отклик организма.
Проблемы начались в районе 12-го круга, после чего сохранялись до самого финиша, добавляя Даниэлю дискомфорта в кокпите. «Я люблю Сильверстоун, но чертова пыльца…», – приводит Soy Motor слова гонщика, сказанные после завершения дистанции.
В итоге Риккардо финишировал в 42 секундах позади победившего Льюиса Хэмилтона и в 14 за своим напарником Ландо Норрисом. В общем зачете Ф1 после Сильверстоуна австралиец идет восьмым, заработав 50 очков.
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