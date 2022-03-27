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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Риккардо наказан потерей 3-х позиций за блокировку Окона

Впрочем, в итоге благодаря снятию с гонки Мика Шумахера австралиец потеряет только 2 места

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Риккардо наказан потерей 3-х позиций за блокировку Окона
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Судьи Гран При Саудовской Аравии признали Даниэля Риккардо виновным в блокировке Эстебана Окона по ходу 2-го сегмента квалификации. В итоге пилот McLaren получил типовой для такого нарушения штраф в виде потери 3-х позиций на стартовой решетке.

Инцидент произошел в первой половине 2-го сегмента в 9-м повороте трассе в Джидде. Готовившийся к началу быстрого круга Риккардо оказался на траектории перед пилотом Alpine, который уже находился на быстром круге. По словам самого австралийца, он не был предупрежден о ситуации по радио – а когда увидел машину Окона в зеркалах, предпринимать маневр с целью освобождения траектории было уже поздно.

Окон был вынужден сбросить темп – что, впрочем, не помешало французу позже показать время, достаточное для попадания в 3-й сегмент. А позже и вовсе занять в итоговом протоколе 5-е место. Но сам факт нарушения правил со стороны Риккардо и McLaren это, само собой, не отменило.

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После штрафа австралиец, показавший в квалификации 12-й результат, должен был начать гонку с 15-й позиции – однако в реальности займет 14-е место. Причина – отказ от участия в гонке Мика Шумахера: немец в субботу стал 15-м, однако попал в аварию – и команда Haas приняла решение не выставлять его на гонку.

Помимо штрафа в виде потери позиций на решетке Риккардо получил 1 штрафной балл, который сейчас является единственным на счету австралийца. Команда McLaren за этот инцидент была оштрафована на 10 тысяч долларов.

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