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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Риккардо: Надеюсь, у нас была какая-то проблема

Пилот McLaren выразил надежду, что им с командой удастся выяснить причину очень слабого выступления в Барселоне

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Риккардо: Надеюсь, у нас была какая-то проблема
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На Гран При Испании Даниэль Риккардо впервые в сезоне опередил в квалификации своего партнера по команде Ландо Норриса. Однако гонка сложилась для напарников по-разному: британский пилот, несмотря на ангину, заработал четыре важных очка, а вот австралиец с самых первых кругов стал терять позиции и в итоге финишировал лишь 12-м.

После финиша Даниэль рассказал, что в воскресенье у него не было возможности поддерживать высокий темп. 

«Сцепления не хватало практически с самого старта, – объяснил гонщик на вечерней пресс-сессии. – И это была не легкая недостаточная поворачиваемость, а серьезное отсутствие зацепа. 

Поначалу я думал, что перегрел резину в сражениях на первом круге, такое порой случается. Но мы ехали с тремя пит-стопами, у меня было четыре отрезка – и на каждом из них скорость была крайне низкой. Не знаю, почему так, но это крайне досадно».

Он добавил: «Это одна из тех гонок, когда ты просто надеешься, что дело в какой-то проблеме. И рассчитываешь, что вы с командой все выясните, и тогда можно будет сказать: "Ах вот в чем дело". Потому что если нет, тогда есть куда больше поводов для беспокойства.

Это не тот случай, когда речь о паре десятых. По ощущениям, порой я терял до секунды на круге. В любом случае, соперники легко обгоняли меня и уезжали вперед».

Риккардо смог заработать очки лишь в двух из шести прошедших Гран При. По общей сумме баллов он проигрывает Норрису почти вчетверо (11-39).

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