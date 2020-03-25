Риккардо: На первой гонке сезона хочу стартовать последним!

По ходу состоявшегося сегодня прямого эфира в инстаграм-аккаунте команды Renault один из пилотов французского коллектива – Даниэль Риккардо – в шутку озвучил необычную стратегию, которую собирается использовать на первой гонке сезона.

По мнению австралийца, после столь долгого перерыва на старте заезда возможны разного рода неожиданности – от которых лучше держаться подальше.

«Я думаю о том, что хорошо бы квалифицироваться последним, когда первая гонка сезона все-таки состоится, – рассказал гонщик. – Нет, даже так: я возьму поул – а потом добровольно стартую последним! Риск реально велик – и в первом повороте могут устроить настоящую бойню. А я бы со стороны посмотрел на все это и вышел бы в лидеры к концу первого круга».