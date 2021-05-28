Риккардо: Мы с Ferrari подошли бы друг друг, но дальше звонков не дошло
Автор: Иван Матушкин , редактор
Австралиец объяснил, почему оказался в Уокинге, а не в Маранелло
Прошедшей зимой Даниэль Риккардо перешел из Renault в McLaren. Австралиец считался кандидатом на место в Ferrari, и даже общался с командой, но в итоге позиция досталась Карлосу Сайнсу.
Даниэль объяснил, что продвинуться в переговорах со Скудерией ему не удалось.
«Мы никогда не доходили до обмена бумагами, – сказал Риккардо в интервью ESPN. – Была пара звонков, но даже тогда не доходило до деталей: суммы или срока контракта. Скажем так, до второго шага мы не дошли, остались на первом уровне.
Понятно, что когда в чемпионате не было ни одного итальянца, меня считали самым близким (из-за итальянских корней Риккардо – прим.ред.). Подошли бы мы друг другу? Думаю, да. Это была бы хорошая история».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин
Риккардо: Мы с Ferrari подошли бы друг друг, но дальше звонков не дошло
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