Предпоследний Гран При сезона Ф1 подарил болельщикам захватывающий сценарий с неудачами фаворитов и победой гонщика, который после первого круга замыкал пелотон.

Серхио Перес стал сильнейшим, несмотря на аварию в дебюте, благодаря сочетанию высокой скорости и умения беречь шины. Он фактически проехал гонку с одним пит-стопом, став пятым в этом году и 110-м за всю историю гонщиком, одержавшим победу на этапе Ф1.

Этот успех принес Пересу 25 очков и позволил опередить Даниэля Риккардо в споре за четвертое место общего зачета. Сам австралиец финишировал пятым – однако остался не особенно доволен таким результатом.

«Честно говоря, в нашем исполнении гонка вышла какой-то бессвязной, – признался он в эфире Sky Sports. – Мне скомандовали ехать в боксы в тот момент, когда я только-только промчался мимо въезда на пит-лейн. Из-за этого [Даниил] Квят смог выйти вперед.

Мы просто отдали ему эту позицию, после чего я просидел за ним весь второй отрезок. С каждым кругом, оставаясь позади, я чувствовал, что гонка ускользает от нас. Досадно, что так вышло, хотя обычно я называю пятое место хорошим результатом.

Да, Эстебан [Окон] второй, мои поздравления ему. Но если посмотреть, наши главные соперники [из Racing Point] сегодня на первом и третьем местах. Перес вроде как побывал в боксах на первом круге. Он молодец, нет слов – но все мы, вообще-то, не может позволять ему [после этого] выигрывать гонку. Такое ощущение, что мы все сегодня проиграли».

Риккардо добавил: «Момент введения режима VSС тоже оказался для нас не самым удачным. Да и вообще, я надеялся, что получится проехать гонку с одним пит-стопом. Но в итоге мы решили все же проводить второй – наверное, обстоятельства сыграли против нас. Пожалуй, за долгое время это это самое разочаровывающее пятое место».