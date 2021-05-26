Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном Следующая / Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Риккардо может получить новое шасси в Баку

Автор:
, редактор

В команде готовы на радикальные меры ради помощи Дэну

Риккардо может получить новое шасси в Баку

Даниэль Риккардо тяжело начал карьеру в McLaren. Австралиец уступил своему напарнику Ландо Норрису в четырех из пяти проведенных Гран При. Риккардо сам признал, что пока не может повторить скорость напарника, после того, как изучил данные телеметрии.

McLaren обещала помочь пилоту всем, чем сможет. По данным итальянской редакции Motorsport, в команде готовы даже на самую радикальную меру: замену шасси. Причем подготовить новую машину для Риккардо могут уже на ближайшем этапе в Азербайджане.

Пока решение относительно замены шасси не принято. Ранее босс McLaren Андреас Зайдль говорил, что Риккардо не подходит специфический стиль вождения, который требуется для болида MCL35M.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном

Предыдущая новость

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном

Следующая новость

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном

2
Формула 1

Ф1 обдумает американское правило, которое лишило бы Леклера поула

3
Формула 1

Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение

22ч
4
Формула 1

Хилл: Хэмилтону не нравится Монако

5
Формула 1

Риккардо может получить новое шасси в Баку

Самое важное:
Хилл: Хэмилтону не нравится Монако
Формула 1

Хилл: Хэмилтону не нравится Монако

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся
Формула 1

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся

Риккардо может получить новое шасси в Баку
Формула 1

Риккардо может получить новое шасси в Баку

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном
Формула 1

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном

Леклер не откажется от агрессии из-за аварии
Формула 1

Леклер не откажется от агрессии из-за аварии

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Хилл: Хэмилтону не нравится Монако Гран При Азербайджана
Формула 1

Хилл: Хэмилтону не нравится Монако

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся
Формула 1

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном
Формула 1

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил
Формула 1

Почему у Риккардо не получается в McLaren? Зайдль объяснил

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации Гран При Монако
Формула 1

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации

McLaren привезла в Барселону первый большой пакет обновлений Гран При Испании
Формула 1

McLaren привезла в Барселону первый большой пакет обновлений

McLaren Больше от
McLaren
Норрис собрался выступить в «24 часах Ле-Мана»
Формула 1

Норрис собрался выступить в «24 часах Ле-Мана»

Mercedes предупредила о возможности протеста на Red Bull в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Mercedes предупредила о возможности протеста на Red Bull в Баку

Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако
Формула 1

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном

Ф1 обдумает американское правило, которое лишило бы Леклера поула
Формула 1 Формула 1

Ф1 обдумает американское правило, которое лишило бы Леклера поула

Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение
Формула 1 Формула 1

Война протестов. Red Bull тоже нашла у Mercedes нарушение

Хилл: Хэмилтону не нравится Монако
Формула 1 Формула 1

Хилл: Хэмилтону не нравится Монако

Риккардо может получить новое шасси в Баку
Формула 1 Формула 1

Риккардо может получить новое шасси в Баку

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся
Формула 1 Формула 1

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся

Турция заменила Канаду. Австрия заменила Турцию. Теперь замена нужна Австрии?
Формула 1 Формула 1

Турция заменила Канаду. Австрия заменила Турцию. Теперь замена нужна Австрии?

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari
Формула 1 Формула 1

Подставившую Боттаса гайку сняли только с помощью Ferrari

Самое важное:

Хилл: Хэмилтону не нравится Монако
Формула 1 Формула 1

Хилл: Хэмилтону не нравится Монако

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся
Формула 1 Формула 1

Росс Браун: Настоящий Феттель вернулся

Риккардо может получить новое шасси в Баку
Формула 1 Формула 1

Риккардо может получить новое шасси в Баку

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.