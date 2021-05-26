Риккардо может получить новое шасси в Баку

Даниэль Риккардо тяжело начал карьеру в McLaren. Австралиец уступил своему напарнику Ландо Норрису в четырех из пяти проведенных Гран При. Риккардо сам признал, что пока не может повторить скорость напарника, после того, как изучил данные телеметрии.

McLaren обещала помочь пилоту всем, чем сможет. По данным итальянской редакции Motorsport, в команде готовы даже на самую радикальную меру: замену шасси. Причем подготовить новую машину для Риккардо могут уже на ближайшем этапе в Азербайджане.

Пока решение относительно замены шасси не принято. Ранее босс McLaren Андреас Зайдль говорил, что Риккардо не подходит специфический стиль вождения, который требуется для болида MCL35M.