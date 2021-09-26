Риккардо: Мне было ясно, что надо менять шины

Даниэль Риккардо всю гонку в Сочи провел позади Ландо Норриса, однако на финише оказался четвертым против седьмого места у напарника. Австралиец добился этого за счет своевременного заезда за промежуточной резиной, в то время как Норрис от пит-стопа отказался.

Риккардо отметил, что у него решение о заезде в боксы не вызвало никаких сомнений.

«О гонке Ландо я слышал только от журналистов, так что скажу только про себя, – отметил Риккардо. – Я спрашивал у команды, становится ли дождь сильнее, потому что ближняя [к пит-уоллу] часть трассы была сухой, а дальняя уже мокрой. Я почувствовал, что в пятом и седьмом поворотах уже не могу удержаться на трассе и мне стало ясно, что надо переходить на промежуточную.

В седьмом повороте я вылетел с трассы и чуть не задел стену, так что у меня и сомнений не было. Поэтому я сказал команде, что надо менять шины.

Обычно пилотам виднее, ведь мы чувствуем трассу. Но я не говорю за Ландо. Мне все было ясно. Пожалуй, лучше было заехать даже на круг раньше. Решение было не идеальным, но правильным».