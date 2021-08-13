Риккардо: Меня беспокоила культура Red Bull

Даниэль Риккардо покинул Red Bull в конце 2018 года, провел два сезона в Renault и сейчас выступает за McLaren. Австралиец до сих пор не вернулся на тот уровень, на котором выступал в Red Bull, из-за чего многие считают его решение ошибкой. Но сам Дэн придерживается иного мнения.

По словам Риккардо, одной из причин его ухода стала внутрикомандная культура, в которой он не находил себе места.

«Культура играет большую роль, – сказал Риккардо подкасту Optus. – Культура определяет твое счастье, радость, чувство причастности. Это были маленькие причины, которые подтолкнули меня к решению уйти из Red Bull. Меня беспокоила культура команды и мое место в ней. Я решил, что постепенно буду все сильнее расстраиваться, но в то же время становиться самодовольным от того, что все дается просто. Это важные вещи».