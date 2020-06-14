Риккардо: Кто победит Хэмилтона? Я и еще пара человек

За последние шесть лет Льюис Хэмилтон лишь раз завершил сезон без чемпионского титула. За это время побороться с ним за победу в чемпионате до последней гонки удавалось лишь Нико Росбергу.

Однако пилот Renault Даниэль Риккардо уверен, что несколько пилотов Ф1 способны бросить вызов действующему чемпиону, если получат сравнимую с его машину. Себя Риккардо включает в их число.

«В нашем спорте встречаются редкие звери, – цитирует Риккардо Autocar. – Всегда есть маленькая группа людей, которым хватает таланта для победы в любой день. Я верю, что я и еще несколько человек при равных машинах поборолись бы с Льюисом за титулы.

Я вхожу в эту топ-группу. По часть навыков доводить машину до предела, нас таких мало. Но нам нужны подходящие машины. А уже внутри нашей группы расклад сил определяется не скоростью, а умением выдавать результаты один за другим. В какой-то один день победить могут многие. Но надо отдать Льюису должное в том, что он делает это раз за разом».

При этом Риккардо не уверен, что смог бы сравниться с Хэмилтоном в стабильности побед: «В нашей маленькой группе разницу делает психологическое и физическое умение справляться со всем, что попадается нам на пути в нашем спорте. Если ты можешь сесть за руль и выдать результат при проблемах со здоровьем или других сложностях, то можешь быть чемпионом.

Льюис делает особенным то, что он сделал это шесть раз. Даже если у него была лучшая техника, это все равно большое достижение. Я уверен, что мог бы выиграть титул в борьбе с ним. Но смог бы я побеждать его год за годом? Не знаю».