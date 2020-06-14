Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
164 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Риккардо: Кто победит Хэмилтона? Я и еще пара человек

Поделились
Комментарии
Риккардо: Кто победит Хэмилтона? Я и еще пара человек
Автор:
, редактор
14 июн. 2020 г., 08:21

Даниэль уверен, что мог бы выиграть у Льюиса титул. Но не шесть

За последние шесть лет Льюис Хэмилтон лишь раз завершил сезон без чемпионского титула. За это время побороться с ним за победу в чемпионате до последней гонки удавалось лишь Нико Росбергу.

Однако пилот Renault Даниэль Риккардо уверен, что несколько пилотов Ф1 способны бросить вызов действующему чемпиону, если получат сравнимую с его машину. Себя Риккардо включает в их число.

«В нашем спорте встречаются редкие звери, – цитирует Риккардо Autocar. – Всегда есть маленькая группа людей, которым хватает таланта для победы в любой день. Я верю, что я и еще несколько человек при равных машинах поборолись бы с Льюисом за титулы.

Я вхожу в эту топ-группу. По часть навыков доводить машину до предела, нас таких мало. Но нам нужны подходящие машины. А уже внутри нашей группы расклад сил определяется не скоростью, а умением выдавать результаты один за другим. В какой-то один день победить могут многие. Но надо отдать Льюису должное в том, что он делает это раз за разом».

При этом Риккардо не уверен, что смог бы сравниться с Хэмилтоном в стабильности побед: «В нашей маленькой группе разницу делает психологическое и физическое умение справляться со всем, что попадается нам на пути в нашем спорте. Если ты можешь сесть за руль и выдать результат при проблемах со здоровьем или других сложностях, то можешь быть чемпионом. 

Льюис делает особенным то, что он сделал это шесть раз. Даже если у него была лучшая техника, это все равно большое достижение. Я уверен, что мог бы выиграть титул в борьбе с ним. Но смог бы я побеждать его год за годом? Не знаю».

Читайте также:

Следующая новость
Феттель не пытался устроиться в Racing Point

Предыдущая новость

Феттель не пытался устроиться в Racing Point
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Карьеру Феттеля испортили Вольф, Стролл и Мазепин. Гневная колонка из Германии

2
Формула 1

Зачем гонщики гуляют по трассам и перешивают перчатки. Третья (финальная!) часть ликбеза от Сергея Сироткина

3
Формула 1

Три российских гонщика в Формуле 1 в 2021 году. Как такое возможно?

4
Формула 1

Формула 1 нашла замену для гонки в Сочи

5
eSports

«Виртуальный Ле-Ман». Прямой эфир с русским комментарием

Последние видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка! 01:31
Формула 1

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка!

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:40
Формула 1

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Самое важное:

Риккардо: Кто победит Хэмилтона? Я и еще пара человек
Формула 1

Риккардо: Кто победит Хэмилтона? Я и еще пара человек

Феттель не пытался устроиться в Racing Point
Формула 1

Феттель не пытался устроиться в Racing Point

Зачем гонщики гуляют по трассам и перешивают перчатки. Третья (финальная!) часть ликбеза от Сергея Сироткина
Формула 1

Зачем гонщики гуляют по трассам и перешивают перчатки. Третья (финальная!) часть ликбеза от Сергея Сироткина

Формула 1 нашла замену для гонки в Сочи
Формула 1

Формула 1 нашла замену для гонки в Сочи

Команда Формулы 1 начала продавать фирменные маски. За €50
Формула 1

Команда Формулы 1 начала продавать фирменные маски. За €50

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.