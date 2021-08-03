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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Риккардо: Круто, что Льюис не выиграл в Венгрии

Автор:
, Ответственный редактор

Свою точку зрения австралиец объяснил тем, что важно сохранять шансы на победу для многих участников Ф1

Риккардо: Круто, что Льюис не выиграл в Венгрии

Для Даниэля Риккардо гонка в Будапеште получилась сложной. Он стал одним из участников столкновения на старте, но смог продолжить борьбу на поврежденной машине. Однако из-за нехватки скорости австралийцу даже не удалось пробиться в десятку сильнейших.

Рассуждая о воскресных событиях на пресс-брифинге, он отметил: «Знаете, я каком-то смысле я очень эгоистичен, потому думаю прежде всего о том, что могло бы получиться. 

Я не хочу называть одно имя и тем самым втягивать этого человека в дискуссию, но в чем-то даже круто, что в такой гонке победил не Льюис. Я не хочу сказать о нем решительно ничего плохого, просто рассуждаю с точки зрения возможностей для остальных.

Окон молодец, что использовал ситуацию. Это был такой день, когда могла осуществиться чья-то мечта. Так было у меня с первой победой. Уверен, он тоже мечтал об этом с пяти или шести лет. 

И я рад, что те, кто отдают этому всю свою жизнь и упорно трудятся год за годом, хотя бы иногда получают свой шанс. Я рад за него, рад, что у нас еще один новый победитель. Приятно видеть такое».

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Говоря о собственной гонке, австралиец добавил: «Мы попытались. Команда сделала все возможное, чтобы восстановить машину, но времени под красными флагами было недостаточно, чтобы снять днище и починить все как следует. 

Немножко клейкой ленты, легкий макияж – но этого не хватило, чтобы атаковать. Всю гонку мы балансировали на грани десятки. Но всякий раз, оказываясь вплотную за соперником, я невероятно терял в сцеплении и прижиме.

Знаю, что не я один сейчас испытываю разочарование, но действительно очень жаль. В таких гонках открываются хорошие возможности».

По поводу стартовой аварии Даниэль отметил: «До выхода из первого поворота мне оставалась всего секунда. Я даже успел подумать, что сделал все правильно, но тут Стролл влетел в Леклера, а того отбросило на меня. 

Может, было бы лучше, если бы гонку на этом вообще остановили. Не так болезненно для очень многих».

Дополнительная информация: Адам Купер

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