Риккардо: Команды-середняки – незнакомая территория для Феттеля

Даниэль Риккардо провел пять сезонов в Red Bull и выиграл семь Гран При, но затем перешел в Renault. С новой командой австралиец пока не забирался выше четвертого места.

Говоря о возможном переходе Себастьяна Феттеля в Racing Point, Риккардо отметил, что смена топ-команды на середняка требует от пилота психологической готовности.

«Себ провел почти всю карьеру среди лидеров, – сказал Риккардо официальному сайту Ф1. – Кажется, все свои сезоны в Ф1 он бывал на подиуме, даже если не выигрывал.

В случае перехода в команду-середняк, он окажется на незнакомой территории. Тут требуется более открытое мышление и терпение. Вопрос в том, какой он видит следующую главу своей карьеры. Если у него еще есть желание выступать на высшем уровне, то ему на 100% нужно оставаться».

Риккардо добавил: «В середняках нужно больше приверженности. Надо готовиться быть с командой не 12 месяцев, а два-три года. Но тут только Себ может сказать [подходит ли ему это]. Как его прежний напарник, я его люблю и уважаю. Надеюсь, он найдет себе место, если захочет».