Риккардо: Команды-середняки – незнакомая территория для Феттеля
Дэн дал бывшему напарнику совет на случай ухода в маленькую команду
Даниэль Риккардо провел пять сезонов в Red Bull и выиграл семь Гран При, но затем перешел в Renault. С новой командой австралиец пока не забирался выше четвертого места.
Говоря о возможном переходе Себастьяна Феттеля в Racing Point, Риккардо отметил, что смена топ-команды на середняка требует от пилота психологической готовности.
«Себ провел почти всю карьеру среди лидеров, – сказал Риккардо официальному сайту Ф1. – Кажется, все свои сезоны в Ф1 он бывал на подиуме, даже если не выигрывал.
В случае перехода в команду-середняк, он окажется на незнакомой территории. Тут требуется более открытое мышление и терпение. Вопрос в том, какой он видит следующую главу своей карьеры. Если у него еще есть желание выступать на высшем уровне, то ему на 100% нужно оставаться».
Риккардо добавил: «В середняках нужно больше приверженности. Надо готовиться быть с командой не 12 месяцев, а два-три года. Но тут только Себ может сказать [подходит ли ему это]. Как его прежний напарник, я его люблю и уважаю. Надеюсь, он найдет себе место, если захочет».
Читайте также:
Предыдущая новость
«Хэмилтон не выиграл бы на Ferrari». Хауг о проблемах Скудерии, Феттеле и злости Mercedes
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин