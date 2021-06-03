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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Риккардо изменит стиль пилотажа после работы на симуляторе

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Дэн пытается адаптировать свое вождение к McLaren

Риккардо изменит стиль пилотажа после работы на симуляторе

В Монако Даниэль Риккардо провел свой самый неудачный этап за McLaren, став лишь 12-м. Чтобы разобраться в проблемах, австралиец отправился на базу команды работать на симуляторе. И полагает, что результаты работы будут видны уже в ближайшее время.

«На прошлой неделе я провел несколько дней, работая на симуляторе, – сказал Риккардо. – Я пытался сделать шаг назад, чтобы разобраться в проблемах. Понять, как работает машина, и что надо сделать, чтобы она работала как надо.

Не то, чтобы я начал с нуля, ведь чему-то уже научился за прошедшие гонки. Но я смотрел более широким взглядом, искал подход. Мы многое опробовали, даже вещи, которые не кажутся правильными. Просто чтобы понять, почему они не работают. Кое-что для меня точно прояснилось. Это была продуктивная работа и я жду возможности проявить ее на трассе».

При этом Риккардо отметил, что нельзя слишком углубляться в неудачи: «Ф1 – сложный спорт. Нельзя позволить себе свалиться в кроличью нору, иначе из нее будет трудно выбраться».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

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