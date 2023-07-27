Риккардо: Интерес ко мне в Венгрии был таким, словно я выиграл титул

Пропустив десять Гран При, Даниэль Риккардо вернулся в Ф1 на этапе в Будапеште, заменив в AlphaTauri уволенного за неудовлетворительные результаты Ника де Вриса.

Гонщик и прежде пользовался популярностью в паддоке, а на этот раз, даже несмотря на скромные результаты, внимание к нему было даже больше обычного.

Потому, приехав несколькими днями спустя на бельгийский этап, Риккардо начал медиа-сессию с шутки.

«Что-то в этот раз вас как-то маловато, – сказал он обравшимся репортерам. – Кажется, обо мне опять забыли. Вот в Венгрии я очень радовался. Даже в четверг была толпа народа – такая, будто я выиграл чемпионат мира.

Конечно, такими ситуациями можно только наслаждаться. К тому же, весь уик-энд прошел для нас неплохо. И только в понедельник я осознал, насколько измотан. Пришлось немного отдохнуть и заодно обдумать все, что случилось».

Риккардо стартовал в Венгрии 13-м, и даже несмотря на столкновение в первом повороте закончил гонку на этой же позиции. И в субботу, и в воскресенье он опередил своего партнера по команде Юки Цуноду.

Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Гонщик отметил: «Важнее всего, что я остался доволен собственными выступлениями – прежде всего тем, каким получилось мое возвращение.

По ощущениям уик-энд был немного суматошным, но я наслаждался им. Все было под контролем, дел было много, но при этом не слишком.

В целом это был позитивный опыт, которого мне очень не хватало в последние год-полтора. И это, пожалуй, самое важное. Я стартовал и финишировал 13-м, но ощущал куда больше позитива, чем обычно приносит такой результат.

Мы так часто зацикливаемся на позициях, что наше настроение определяется исключительно тем, удалось ли попасть на подиум. Но я радовался даже не очкам – это показывает, насколько мне хотелось вновь гоняться.

Понятно, что результаты тоже важны – но я чувствую, что сам делаю все необходимое. Мне понравилось, что удалось провести весь уик-энд без сбоев, и что команда поддерживала меня».