Риккардо и Боттас встали на защиту пилотажа Ферстаппена

После старта Гран При Мексики Макс Ферстаппен столкнулся с Льюисом Хэмилтоном, а потом по ходу гонки проколол колесо в борьбе с Валттери Боттасом.

После гонки Льюис заявил: «С Максом почти всегда сталкиваешься, если только не оставишь ему побольше места. Так что обычно мы вынуждены держаться от него подальше». Однако напарник по Mercedes и бывший коллега Ферстаппена по Red Bull Даниэля Риккардо не увидели проблем в жестком пилотаже голландца.

«Иногда ты в курсе, против кого гоняешься, иногда нет, – сказал Риккардо Sky Sports в Лос-Анджелесе, куда накануне Гран При США приехал вместе с Ферстаппеном и Боттасом для демо-заездов. – Порой случается, что ты настолько сосредоточен на борьбе, что понятия не имеешь, с каким из гонщиков на самом деле сражаешься.

Мне нравится Макс, мне нравится, как он гоняется. Он гоняется жестко, и я скорее предпочел бы выступить против него, чем против кого-то, кто менее заинтересован в защите или нападении».

Боттас считает, что к столкновению Ферстаппена с ним в Мексике было приковано слишком много внимания.

«Думаю, эта ситуация немного раздута, – сказал финн SSN. – Он проводил очень классные гонки с хорошими обгонами. Жесткие и честные гонки. Но иногда случается одна такая история, и потом ее слишком раздувают. Он агрессивный гонщик, и это нормально. Очевидно, что каждый гонщик на трассе ведет себя по-разному, к каждому относишься по-своему. Было бы скучно, если бы все вели себя одинаково».