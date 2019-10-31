Риккардо и Боттас встали на защиту пилотажа Ферстаппена
Даниэль Риккардо и Валттери Боттас отметили, что не видят ничего плохого в том, как Макс Ферстаппен ведет себя на трассе.
После старта Гран При Мексики Макс Ферстаппен столкнулся с Льюисом Хэмилтоном, а потом по ходу гонки проколол колесо в борьбе с Валттери Боттасом.
После гонки Льюис заявил: «С Максом почти всегда сталкиваешься, если только не оставишь ему побольше места. Так что обычно мы вынуждены держаться от него подальше». Однако напарник по Mercedes и бывший коллега Ферстаппена по Red Bull Даниэля Риккардо не увидели проблем в жестком пилотаже голландца.
«Иногда ты в курсе, против кого гоняешься, иногда нет, – сказал Риккардо Sky Sports в Лос-Анджелесе, куда накануне Гран При США приехал вместе с Ферстаппеном и Боттасом для демо-заездов. – Порой случается, что ты настолько сосредоточен на борьбе, что понятия не имеешь, с каким из гонщиков на самом деле сражаешься.
Мне нравится Макс, мне нравится, как он гоняется. Он гоняется жестко, и я скорее предпочел бы выступить против него, чем против кого-то, кто менее заинтересован в защите или нападении».
Боттас считает, что к столкновению Ферстаппена с ним в Мексике было приковано слишком много внимания.
«Думаю, эта ситуация немного раздута, – сказал финн SSN. – Он проводил очень классные гонки с хорошими обгонами. Жесткие и честные гонки. Но иногда случается одна такая история, и потом ее слишком раздувают. Он агрессивный гонщик, и это нормально. Очевидно, что каждый гонщик на трассе ведет себя по-разному, к каждому относишься по-своему. Было бы скучно, если бы все вели себя одинаково».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Риккардо и Боттас встали на защиту пилотажа Ферстаппена
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