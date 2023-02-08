Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться

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Даниэль Риккардо прошлой осенью признался, что устал от Формулы 1 – и после увольнения из McLaren решил не искать место в командах из второй половины пелотона, а на год стать резервистом в Red Bull.

Австралиец объяснил, что ему необходима эмоциональная разгрузка от постоянного прессинга, при этом в 2024 году он рассчитывает вернуться в пелотон.

Болельщикам хорошо известно, что подобный «годичный отпуск» зачастую приводит к тому, что спортсмен радикально меняет свои взгляды и больше не возобновляет карьеру – достаточно вспомнить пример Мики Хаккинена.

Как объяснил Риккардо, он намерен прислушиваться к своим ощущениям, и важным моментом здесь станет поездка в Мельбурн на домашний Гран При.

На недавней презентации Red Bull в Нью-Йорке 33-летний пилот объяснил: «Первые гонки я посмотрю по ТВ. Думаю, это подогреет мой интерес. А потом отправлюсь в Мельбурн.

Это будет моей первой поездкой на этап [в сезоне-23]. Думаю, общая атмосфера со всеми звуками и запахами, со всем тем, что сопутствует гонкам, должна сделать свое дело. Я пойму, получаю ли удовольствие от всего этого, испытываю ли душевный подъем – или же мне захочется подольше оставаться лишь болельщиком. Посмотрим.

Мне кажется, Мельбурн очень многое подскажет мне».

Гран При Австралии станет третьим этапом сезона-2023 и пройдет в Альберт-парке с 31 марта по 2 апреля.