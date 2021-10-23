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Риккардо говорит по-ковбойски – и все в полном восторге!

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, главный редактор

Австралиец восхитил паддок умением (и готовностью) воспроизводить акцент жителей юга США

Риккардо говорит по-ковбойски – и все в полном восторге!

В эти выходные Формула 1 приехала в США впервые за два последних года – напомним, что прошлогодняя гонка на трассе в Остине была отменена из-за ситуации с коронавирусом. Похоже, в паддоке этому больше всего рад Даниэль Риккардо.

Два года назад пилот, выступавший тогда за Renault, использовал на американской гонке шлем и обувь необычного дизайна. Головной убор и ботинки австралийца были украшены символикой Texas Longhorns – своеобразной студенческой сборной Техаса, выступающей в соревнованиях по американскому футболу. Тогда же Даниэль впервые попытался дать интервью с акцентом, характерным для жителей юга США. Было весело – но пилот продержался только 20 секунд, сказав после этого: «О боже, буду опять говорить по-родному, по-австралийски».

 

В этом году Риккардо вновь решил отдать должное манере речи, распространенной в Техасе. Первая попытка, сделанная на пресс-конференции в четверг, вышла так себе: на этот раз гонщик McLaren не выдержал и 20-ти секунд – правда, отчасти ему мешал сидевший рядом и заливавшийся смехом Макс Ферстаппен.

 

А вот чуть позже, в интервью медиа-группе Формулы 1, Даниэль показал настоящий класс – говорил с южным акцентом в течение больше чем полутора минут!

 

По ходу нынешнего уик-энда Даниэль Риккардо также отдаст должное американскому автоспорту: австралиец выведет на трассу Chverolet Monte Carlo 1984 года, на которой в чемпионате NASCAR выступал многократный чемпион турнира Дейл Эрнхардт. Поездка на автомобиле из коллекции генерального директора McLaren Зака Брауна стала для австралийца бонусом за недавнюю победу в Гран При Италии.

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