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Формула 1 Новости

Риккардо: Готов остаться в McLaren до завершения карьеры

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Дэн даже не прочь попробовать себя в роли амбассадора бренда после завершения выступлений в Ф1 в будущем

Риккардо: Готов остаться в McLaren до завершения карьеры
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У Даниэля Риккардо была непростая первая половина 2021 года: его напарник по McLaren Ландо Норрис перед летним перерывом заработал в несколько раз больше очков, чем австралиец. Однако затем Даниэлю удалось собраться и даже победить в гонке на Гран При Италии в Монце.

Тем не менее этот прорыв не стал доказательством окончательно завершившейся адаптации Дэна к машине. Риккардо все еще проигрывал Норриса, хоть уже и с меньшим отставанием. Несмотря на эти сложно, австралиец готов остаться в коллективе до конца карьеры в Ф1.

«Мне нравится атмосфера в McLaren: я действительно хочу, чтобы у этого проекта все получилось, – рассказал Риккардо немецкому изданию Auto Motor und Sport. – Я желаю остаться здесь. Я выиграл гонку во время, вероятно, самого сложного своего сезона в Ф1 – поэтому даже отдаленно не думаю о переходе в другую команду или пока в принципе о будущем.

Если у меня получилось победить в такое время, то чего стоит сказать о том, что ждет меня впереди? Я определенно рад и, возможно, хочу остаться здесь до конца карьеры в чемпионате.

Пока не думал о появлении в других сериях. Но работа в этой команде может открыть нескольких дверей после Ф1 – и это еще один плюс. Например, можно быть амбассадором бренда или тестером дорожных автомобилей».

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