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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Риккардо: Гонка Ф1 была такой же крутой, как в Формуле 3

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Пилот McLaren плохо запомнил свое выступление. И назвал это хорошим знаком

Риккардо: Гонка Ф1 была такой же крутой, как в Формуле 3

В уходящий уик-энд на трассе Поль Рикар прошел не только Гран При Франции Формулы 1, но и состоявший из трех гонок этап Формулы 3. Первую из них, кстати, выиграл российский гонщик Адександр Смоляр.

Как выяснилось, за младшей серией следили не только мы, но и пилот McLaren Даниэль Риккардо. После финиша он признался, что поначалу восхищался драматизму гонок Ф3, но после оказалось, что Формула 1 может быть не менее веселой.

«Знаете, я же тут следил за этапом Формулы 3, – сказал на пресс-конференции Риккардо. – И там прям потрясающие гонки были. И я думал: вот бы и у нас что-то подобное случилось. Полагаю, в некоторые моменты получалось не хуже.

Веселая была гонка. Не помню ее всю, но обычно это хороший знак, то есть это значит, что много всего произошло. Было много борьбы, обгонов, я заработал очки.

Я, кажется, за восьмое место боролся с Фернандо Алонсо. Думал, он в последний момент станет защищаться и перекроет мне траекторию. Ну, я накатил и смотрю, что он открыт. Не помню уж, изнутри я просунулся или снаружи, но вышло весело.

Прежде мне не очень нравилось здесь гоняться. Не знаю, что произошло. Может быть покрытие стало более цепким, может у соперников возникли дополнительные проблемы с шинами. Ну и сильный ветер приводил к тому, что многие ошибались. Думаю, сложные условия, быстрая деградация шин – вот что сделало гонку такой интересной».

Дополнительная информация: Адам Купер

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