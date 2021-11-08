Риккардо: Ферстаппен неизбежно станет чемпионом

После победы на Гран При Мексики Макс Ферстаппен до 19 очков увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона в Формуле 1. Бывший напарник голландца Даниэль Риккардо уверен, что тот станет чемпионом. Правда, не обязательно в 2021 году:

«Он неизбежно станет чемпионом, даже если не в этом году. Он атакует на каждом круге», – сказал австралиец.

Сам Риккардо в Мехико уже на старте столкнулся с Валттери Боттасом, после чего ни один из них не смог вернуться в борьбу за очки.

«Я извиняюсь. Я не видел его, но это я въехал в него сзади, так что мне жаль. Посмотрю, мог ли я что-то сделать иначе, или просто был зажат в бутылочном горлышке.

Событий было много, а я пока не видел повтор. Я помню, что на торможении Перес оставлял место внутри. В такой ситуации, если ты не займешь это место, его займут другие и сожрут тебя. Мне казалось, что места достаточно и в первой стадии торможения все было под контролем.

Чем ближе к апексу, тем теснее становилось. В конце я заблокировал колеса, а Валттери начал поворачивать. Такое сочетание неизбежно приводит к столкновению».