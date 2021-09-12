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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Риккардо: Ферстаппен не будет мешать мне выиграть

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Австралийский гонщик подошел к борьбе в Монце с юмором

Риккардо: Ферстаппен не будет мешать мне выиграть

Даниэль Риккардо будет стартовать вторым на Гран При Италии после третьего места в спринте и штрафа Валттери Боттаса. Перед пилотом McLaren стартует лишь его бывший напарник Макс Ферстаппен. В преддверии гонки Риккардо пошутил, что голландец не станет ему мешать в борьбе за победу.

«Макс выиграл слишком много гонок в этом году, так что сказал, что из-за моих итальянских корней не будет слишком жестко со мной бороться, – заявил Риккардо Sky Sports. – Он сказал, что если я выиграю старт, то он будет защищать меня от остальных, ведь второе место все равно принесет ему много очков. А еще он может забрать очко за лучший круг». 

В более серьезном тоне Риккардо поставил себе задачу сохранить место в первой тройке: «Наша цель – попасть на подиум. Надо будет умно провести пит-стоп, ведь позади есть Mercedes, которые быстрее нас».

В этом сезоне лучшие результатом Риккардо было четвертое место на Гран При Бельгии. Последний подиум он завоевал на прошлогоднем Гран При Эмилии-Романьи.

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