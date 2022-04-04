Риккардо: Если мы в какой-то момент победим, то не удивлюсь

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Новый сезон Формулы 1 для McLaren начался не на самой позитивной ноте: сначала у машин британского коллектива были проблемы с перегревом тормозов, а затем оказалось, что MCL36 совсем не хватает прижимной силы. Пока что за две гонки сезона команда набрала только 6 очков, которые были добыты благодаря седьмому месту Ландо Норриса в Саудовской Аравии.

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Несмотря на это, гонщик коллектива Даниэль Риккардо верит, что McLaren уже сделала прогресс относительно «кризисной» ситуации в Бахрейне. По словам австралийца, команда может продвинуться вперед и при должных улучшениях оказаться одним из претендентов на победу в гонке.

«Если победа придет, то это произойдет немного позже, чем хотелось бы, – отметил Риккардо после гонки в Джидде. – Не забегая вперед, если бы мы в какой-то момент выиграли гонку, то я бы на самом деле не удивился, потому что я все еще верю в команду и в людей – и я на 100% уверен в таких членах коллектива, как Андреас Зайдль.

Уик-энд в Бахрейне был чем-то вроде кризиса. Думаю, мы выбрались из этого состояния, но нам все еще надо наметить правильный курс – и Андреас один из лучших, кому это под силу. Так что спросите меня через шесть месяцев – и я, возможно, не удивлюсь, в какой позиции мы находимся.

Речь идет не о трех-четырех десятых секунды – нам нужно найти больше секунды, если мы хотим бороться за победу. Так что я сомневаюсь, что это изменится за одну ночь. Мы просто должны быть терпеливыми».