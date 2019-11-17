Риккардо дважды перепутал язык во время интервью

После квалификации Гран При Бразилии Даниэль Риккардо в очередной раз продемонстрировал свое чувство юмора. На вопрос о том, доволен ли он итогами субботы, австралиец ответил на французском: «Oui (да (фр.) – прим. ред.)». Затем пилот Renault извинился за произошедшее: «Ой, мы же на английском общаемся, извините. Я на стольких языках говорю, настоящий гражданин мира».

После этого Риккардо решил добавить ситуации юмора и вновь извинился перед репортером. На этот раз на итальянском. К собственному поведению австралиец отнесся с иронией. Когда видео с трехязычным интервью попало в официальный твиттер Формулы 1, Риккардо прокомментировал его на четвертом. «Das ist shon... (это мило (нем.) – прим. ред.)», – написал Даниэль на немецком, хоть и с ошибкой.

В квалификации в Бразилии Риккардо стал 12-м, но благодаря штрафу Шарля Леклера будет стартовать на одну позицию выше.