Риккардо дважды перепутал язык во время интервью
Пилот Renault не смог ответить на заданный вопрос на нужном языке – и свел все к шутке.
После квалификации Гран При Бразилии Даниэль Риккардо в очередной раз продемонстрировал свое чувство юмора. На вопрос о том, доволен ли он итогами субботы, австралиец ответил на французском: «Oui (да (фр.) – прим. ред.)». Затем пилот Renault извинился за произошедшее: «Ой, мы же на английском общаемся, извините. Я на стольких языках говорю, настоящий гражданин мира».
После этого Риккардо решил добавить ситуации юмора и вновь извинился перед репортером. На этот раз на итальянском. К собственному поведению австралиец отнесся с иронией. Когда видео с трехязычным интервью попало в официальный твиттер Формулы 1, Риккардо прокомментировал его на четвертом. «Das ist shon... (это мило (нем.) – прим. ред.)», – написал Даниэль на немецком, хоть и с ошибкой.
В квалификации в Бразилии Риккардо стал 12-м, но благодаря штрафу Шарля Леклера будет стартовать на одну позицию выше.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Риккардо дважды перепутал язык во время интервью
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