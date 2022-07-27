Риккардо: Дайте мне нормальную машину, и я буду побеждать
По словам пилота McLaren, его нынешний болид не дает ему чувство уверенности за рулем
Даниэль Риккардо одержал больше всего побед в своей карьере вместе с командой Red Bull. Перейдя в Renault, он уже не боролся с лидерами, но уверенно превосходил в скорости своих напарников. Но теперь он в McLaren, и там уже уступает своему партнеру Ландо Норрису.
При этом сам австралиец отказался признать, что растерял форму. По его словам, на подходящем ему болиде он вновь стал бы побеждать в Гран При.
«Дайте мне машину, способную побеждать, и я выиграю гонку, – заявил Риккардо. – За всю свою карьеру я не упустил ни одной победы, которая была для меня возможна. Автомобиль должен подходить пилоту. Тогда ты укрощаешь машину и становишься с ней одним целым.
Но сейчас у меня такой связи с болидом не возникает. Машина просто не слушается моих команд. И в итоге я не могу быть уверен в том, как поведет себя болид в следующий момент. Это как танцевать в паре с кем-то, кто не попадает в ритм. Так танцевать невозможно.
Хорошо то, что каждый уик-энд мне кажется, что я все ближе к пониманию машины. Даже если гонка сложилась неудачно, я могу сказать себе, что зато стал лучше чувствовать свой болид».
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