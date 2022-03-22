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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом

Австралиец объяснил, что даже будь он полностью здоров по ходу первого Гран При сезона, результат все равно оказался бы слабым

Кемаль Шенгюл
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Риккардо: Чувствовал себя не очень, но дело не в этом
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Даниэль Риккардо не смог принять участия в финальных тестах Ф1 из-за коронавируса, но получил от медиков разрешение выступить на Гран При Бахрейна. В Сахире его команда McLaren столкнулась с серьезными проблемами из-за перегрева тормозов – и хотя к уик-энду были приняты героические усилия для их разрешения, особых успехов это не принесло.   

Оба гонщика не были заметны в воскресенье и финишировали за пределами первой десятки. Риккардо признал, что еще не полностью восстановился от последствий COVID, однако вовсе не это мешало ему показывать в Сахире хорошую скорость. 

«Я бы соврал, сказав, что чувствую себя прекрасно, – рассказал Даниэль корреспондентам. – Последствия болезни пока ощущаются. 

Даже если бы я был здоров, но просто пролежал в постели пять дней [пропустив тесты], это уже усложнило бы мою задачу. А так еще и последствия COVID сказались. Физически гонка оказалась не самой простой в моей карьере

Я чувствую, что пока не готов выступать на своем лучшем уровне. Здорово, что получилось финишировать – надеюсь, дальше будет уже проще».

Он продолжил: «Впрочем, наши результаты никак не связаны с моим состоянием. Мы просто недостаточно быстры, все дело в этом. Просто посмотрите на Ландо [Норриса], который весь прошлый год был прекрасным ориентиром. Я изучал его круг во втором квалификационном сегменте. Это был по-настоящему классный круг, но его хватило только для 13-го места. Это показывает нашу реальную скорость.

Наверное, если бы я участвовал в тестах, то мой собственный результат был бы выше. Но Ландо выжал из машины почти все. И сейчас в ней совершенно точно нет еще одной дополнительной секунды.

Может, хоть на других трассах мы будем смотреться получше».

В квалификации Гран При Бахрейна отставание Норриса от лидера второго сегмента Макса Ферстаппена из Red Bull составило 1,251 секунды.

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