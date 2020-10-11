Риккардо «чуть не обделался» при езде по Нордшляйфе

В четверг пилоты команды Renault проехали несколько кругов по знаменитой Северной петле трассы «Нюрбургринг». Даниэль Риккардо пилотировал переднеприводный горячий хэтчбек Renault Megane RS, а Эстебан Окон – компактный заднеприводный спорткар Alpine A110. Из снятых во время езды видеофрагментов пресс-служба команды смонтировала короткий ролик.

В ролике можно услышать, как Риккардо сравнивает мокрый асфальт Нордшляйфе со льдом и говорит, что «чуть не обделался». Завершается же ролик словами австралийца: «Никогда мне не было так страшно на такой низкой скорости».

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«Я же просто не знаю этой трассы, не знаю ее конфигурации, – позже рассказал Риккардо журналистам. – Я не увлекаюсь кибергонками и не имел возможности ее заучить. Из-за этого в самом начале был один неприятный моментик. В результате я слегка перепугался на первых 500 метрах – и это задало настроение на оставшиеся 22 километра или сколько там длится круг.

Так что, я потом ехал тихонько – но было любопытно и весело. Проехал бы я «24 часа Нюрбургринга», где по 180 машин стартует? О нет, спасибо. Можете назвать меня старым – но мне и в Формуле 1 хорошо».

Окон, ездивший по легендарной трассе впервые, удивился «огромным» поребрикам и сказал, что реальная трасса гораздо сложнее, чем ее цифровые копии в компьютерных симуляторах.