Риккардо быстрее Алонсо? Мнение Зака Брауна

В 2016 году директор McLaren Зак Браун называл Фернандо Алонсо самым универсальным пилотом в Формуле 1.

Испанец покинул Уокинг в конце 2018-го и со следующего года будет выступать за Renault. В McLaren тогда же перейдет нынешний пилот Renault Даниэль Риккардо.

По мнению Брауна, австралиец ничем не уступает двукратному чемпиону мира.

«Фернандо набирает по любому показателю 9 баллов из 10, – сказал Браун в интервью каналу Питера Уиндзора на YouTube. – Даниэль восхитителен и на одном круге, и на всей гоночной дистанции. В нем много агрессии.

Пока они не окажутся в одинаковых машинах в одно и то же время, мы не узнаем, кто лучше. Но я не думаю, что сейчас есть пилоты быстрее Даниэля. Может, у них [с Алонсо] была бы ничья. Но я болею за своего парня».