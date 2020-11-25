Риккардо быстрее Алонсо? Мнение Зака Брауна
Глава McLaren верит, что его новый пилот окажется не хуже прежнего
В 2016 году директор McLaren Зак Браун называл Фернандо Алонсо самым универсальным пилотом в Формуле 1.
Испанец покинул Уокинг в конце 2018-го и со следующего года будет выступать за Renault. В McLaren тогда же перейдет нынешний пилот Renault Даниэль Риккардо.
По мнению Брауна, австралиец ничем не уступает двукратному чемпиону мира.
«Фернандо набирает по любому показателю 9 баллов из 10, – сказал Браун в интервью каналу Питера Уиндзора на YouTube. – Даниэль восхитителен и на одном круге, и на всей гоночной дистанции. В нем много агрессии.
Пока они не окажутся в одинаковых машинах в одно и то же время, мы не узнаем, кто лучше. Но я не думаю, что сейчас есть пилоты быстрее Даниэля. Может, у них [с Алонсо] была бы ничья. Но я болею за своего парня».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо , Даниэль Риккардо
|Команды
|McLaren
|Автор
|Иван Матушкин