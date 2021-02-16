В нынешнего сезона Даниэль Риккардо начинает новую главу своей карьеры, перейдя в McLaren. Победитель семи Гран При известен в паддоке веселым нравом, и одной из примечательных историй 2020 года стал его спор с главой своей прежней команды Renault Сирилем Абитбулем.

Риккардо утверждал, что сможет привести черно-желтую машину на подиум Гран При – и дважды добился этого. По условиям пари Абитбуль должен был сделать татуировку, предложенную гонщиком.

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На прошедшей в понедельник презентации McLaren репортеры поинтересовались у Даниэля, как развивается эта история.

«Вы точно узнаете, когда Сириль вес сделает, – ответил тот. – К сожалению, пока это еще не произошло. Но обязательно случится. Мы еще не закрыли вопрос с татуировкой.

Надеюсь, он все сделает поскорее. Впрочем, раньше или позже, но это определенно произойдет».

Motorsport.com спросил Риккардо, нет ли у него планов заключить аналогичное пари с главой McLaren Заком Брауном.

«Всего пару часов назад мы обедали с Заком, и он признался, что просто ненавидит иглы, – вздохнул Даниэль. – Так что в случае с Заком вариант с татуировкой отпадает. Но мы подумаем над каким-то другим вариантом.

Я знаю, что у него есть замечательная коллекция гоночных машин. Возможно, можно будет сделать предметом нашего спора одну из них».

В собрании Брауна есть действительно редкие экспонаты, включая Lotus 79 Марио Андретти, McLaren MP4/6 Айртона Сенны и McLaren MP4-16 Мики Хаккинена.

Уже во вторник 16 февраля Риккардо проведет обкатку новой машины MCL35M в рамках съемочного дня в Сильверстоуне. По его словам, это будет важный шаг в плане выстраивания совместной работы.

«Надо ощутить себя частью команды, – сказал пилот. – Интегрироваться в нее не только в тех вопросах, которые касаются пилотирования, но и в плана инженерной работы, тактики.

У нас уже было много брифингов как с моей бригадой, так и со всем инженерным департаментом. Ощущение такое, что у меня уже достаточно знаний, а они прислушиваются к моим словам.

Это интеграция во все сферы деятельности команды, что гораздо больше, чем быть просто гонщиком и только гонщиком».