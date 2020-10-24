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Формула 1 / Новость

Риккардо: Борьба за третье место в КК зависит от надежности

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Риккардо: Борьба за третье место в КК зависит от надежности
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Дэн считает, что исход борьбы с Racing Point и McLaren определят мелочи

За шесть Гран При до конца сезона-2020 Renault занимает пятое место в Кубке конструкторов. При этом от третьего места, которое занимает Racing Point, французы отстают всего на шесть очков, а четвертым идет McLaren. 

На пяти последних этапах Renault набрала больше очков, чем ее конкуренты, и Даниэль Риккардо рассчитывает одержать в этом сражении победу, делая ставку на надежность.

«Мы определенно охотимся за третьим местом, – сказал Риккардо. – Но все три команды примерно равны. Иногда все зависит от первого круга – кто лучше стартует, займет позицию. Вот такая плотная борьба.

Мне кажется, исход сражения определит надежность и способность набирать очки обеими машинами, когда есть шанс. Но борьба очень плотная. В начале года казалось, что Racing Point на шаг впереди. Но потом и McLaren и мы показали силу».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды Renault F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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