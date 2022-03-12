Кем при необходимости заменят Риккардо? Босс McLaren ответил

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Даниэль Риккардо должен был начинать тесты в Сахире за рулем McLaren. Но из-за плохого самочувствия он уступил кокпит Ландо Норрису в четверг, а затем и в пятницу. А вечером того же дня стало известно, что анализ гонщика на коронавирус принес положительный результат.

По действующим в Бахрейне правилам это означает, что Риккардо должен отправиться на самоизоляцию, после чего сдать еще один тест – и в случае позитивного исхода вернуться в паддок как раз к началу тренировок предстоящего в следующий уик-энд Гран При.

При этом невозможно полностью исключить развитие событий, при котором Даниэль все же не получит от медиков разрешения выступать. Также известно, что COVID отнимает у человека много энергии, потому пилот едва ли сможет сразу поехать в полную силу.

Журналисты спросили главу McLaren Андреаса Зайдля, кому команда отдаст машину, если в этом возникнет необходимость.

«Если говорить о запасных пилотах, то тут все так же, как в прошлом году, – ответил немец. – У нас есть соглашение с Mercedes, по которому мы используем их резервных гонщиков [Стоффеля Вандорна и Ника де Вриса]. Также на случай экстренной необходимости у нас, как и раньше, есть Пол ди Реста.

При этом, разумеется, мы рассчитываем, что Даниэль будет в форме к следующей неделе».

Андреас добавил, что пропуск Риккардо тестов в любом случае отразится на его выступлении, даже если оно состоится.

«Понятно, что мы планировали несколько иную подготовку, – сказал босс McLaren. – И мы, и Даниэль оказались в невыгодном положении. Но такие вещи невозможно контролировать, их можно только принять.

Даниэль – опытный гонщик, он с нами уже второй год. Да, перед стартом уик-энда он будет чуть позади, но думаю, ему по силам быстро наверстать упущенное».

Ник де Врис никогда не выступал в Формуле 1, а Стоффель Вандорн ушел из чемпионата после сезона-2018. Сейчас оба стартуют за Mercedes в Формуле Е. Пол ди Реста в последний раз участвовал в Гран При летом 2017-го, когда провел один этап с Williams.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл