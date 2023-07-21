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В McLaren вспомнили о контракте с Риккардо после его возвращения в Ф1

Как уточнил глава команды Зак Браун, все финансовые вопросы с австралийцем урегулированы уже давно, и его переход в AlphaTauri никак не влияет на эти отношения

Александр Кабановский
Автор:
Даниэль Риккардо, McLaren, с генеральным директором McLaren Racing Заком Брауном

Вскоре после своей победы на Гран При Италии 2021 года Даниэль Риккардо продлил контракт с McLaren на два года – и должен был оставаться в Уокинге до конца 2023-го. Однако смена регламента и переход на машины с граунд-эффектом привели к тому, что результаты пилота ощутимо упали – Риккардо не удавалось угнаться за своим молодым напарником Ландо Норрисом. 

Ситуация зашла так далеко, что осенью 2022 года McLaren объявила об увольнении австралийца. Тогда об этом не говорили официально, но эксперты не сомневались, что сделать это можно было только с выплатой пилоту отступных.

Об этой истории вспомнили, когда Даниэль вернулся в Ф1 с AlphaTauri. Комментатор Мартин Брандл даже рассказал накануне уик-энда, Венгрии что McLaren выплачивает деньги своему бывшему пилоту постепенно – и теперь рассматривает вопрос о пересмотре финансовых отношений с пилотом, так как он выступает за соперников. 

Однако в пятницу глава McLaren Зак Браун заверил, что это не так. «Все наши финансовые вопросы уже закрыты, – заверил он в интервью Sky Sports. – Даниэль – свободный человек, мы желаем ему успехов и рады вновь видеть его в пелотоне».

Менеджер добавил: «Надеюсь, он сможет проявить себя. Я не знаю в McLaren никого, кто не был бы фанатом Риккардо. Да и вообще никого. 

Нам было очень здорово работать с ним. Жаль, что ничего не вышло. Но у нас все равно сохранились замечательные воспоминания, в том числе о совместной победе. Многие у нас очень хотят увидеть его возвращение. 

Он очень талантлив – и хочется верить, что сможет вновь показать это».

Риккардо не показал зачетного времени в дождевой первой тренировке на «Хунгароринге».

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