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Формула 1 Новость

«Слухи становятся громче». Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1

Всего девять месяцев назад австралийский пилот McLaren широко улыбался на вершине подиума в Монце – но сейчас даже действующий контракт не гарантирует ему выступлений в 2023 году

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Слухи становятся громче». Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1
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Даниэль Риккардо заработал в семи Гран При нынешнего сезона 11 очков против 48 у Ландо Норриса и всего раз смог опередить партнера по команде в квалификации. Это неизбежно привело к разговорам о том, что гонщика могут уволить из McLaren, хотя его нынешнее соглашение с коллективом и действует до конца 2023 года. 

Зак Браун недавно подлил масла в огонь, заявив, что в контракте австралийца предусмотрен механизм досрочного разрыва. 

«Мы обсуждали этот вопрос с Даниэлем, его результаты не соответствуют нашим ожиданиям», – отметил тогда босс McLaren.

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В своей колонке по итогам Гран При Монако комментатор и эксперт Мартин Брандл отметил, что «трения и напряженность уже вылились в публичное пространство», а традиционно критический в высказываниях Ральф Шумахер не стал ходить вокруг да около.

«Слухи в паддоке становятся все громче, это касается и голосов из самой команды, – объяснил экс-пилот в эфире Sky Германия. – Пока Даниэль слишком серьезно уступает напарнику.  

Он должен прямо сейчас что-то сделать со всем этим. Если ему не удастся переломить ход событий в ближайшее время, я не вижу его в составе McLaren в 2023 году».

Риккардо выступает в Ф1 с 2011 года. В нынешнем пелотоне лишь двое гонщиков старше 32-летнего австралийца – это Льюис Хэмилтон и Фернанд Алонсо.

Приглашаем всех поклонников гонок обсудить эту и другие публикации в комментариях, которые вновь доступны на Motorsport.com Россия. 

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