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Даниэль Риккардо заработал в семи Гран При нынешнего сезона 11 очков против 48 у Ландо Норриса и всего раз смог опередить партнера по команде в квалификации. Это неизбежно привело к разговорам о том, что гонщика могут уволить из McLaren, хотя его нынешнее соглашение с коллективом и действует до конца 2023 года.

Зак Браун недавно подлил масла в огонь, заявив, что в контракте австралийца предусмотрен механизм досрочного разрыва.

«Мы обсуждали этот вопрос с Даниэлем, его результаты не соответствуют нашим ожиданиям», – отметил тогда босс McLaren.

В своей колонке по итогам Гран При Монако комментатор и эксперт Мартин Брандл отметил, что «трения и напряженность уже вылились в публичное пространство», а традиционно критический в высказываниях Ральф Шумахер не стал ходить вокруг да около.

«Слухи в паддоке становятся все громче, это касается и голосов из самой команды, – объяснил экс-пилот в эфире Sky Германия. – Пока Даниэль слишком серьезно уступает напарнику.

Он должен прямо сейчас что-то сделать со всем этим. Если ему не удастся переломить ход событий в ближайшее время, я не вижу его в составе McLaren в 2023 году».

Риккардо выступает в Ф1 с 2011 года. В нынешнем пелотоне лишь двое гонщиков старше 32-летнего австралийца – это Льюис Хэмилтон и Фернанд Алонсо.

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