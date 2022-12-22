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Формула 1 Новость

Эксперт предупредил Red Bull: С Риккардо у вас нет будущего

По мнению комментатора Sky Sports Дэвида Крофта, команде уже сейчас надо задуматься о том, что будет после Макса Ферстаппена

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Эксперт предупредил Red Bull: С Риккардо у вас нет будущего
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Не сумев найти места в пелотоне 2023 года, Даниэль Риккардо предпочел вернуться в Red Bull и на сезон стать там запасным гонщиком, участвуя в шоу и демонстрационных заездах. По словам самого австралийца, это позволит ему восстановить силы и попробовать перезапустить карьеру. 

После новости о контракте сразу начались разговоры, что Риккардо перешел в Милтон-Кинс вовсе не потому, что хочет целый год заниматься разными покатушками. Согласно теории заговора, пилот намерен восстановить старые связи в команде, с которой связаны его главные успехи в 2014-18 годах, и в итоге занять в основном составе место Серхио Переса, чей контракт истекает в конце 2024-го. 

Популярный комментатор Дэвид Крофт не согласился с такой точкой зрения. В программе Sky F1, посвященной подведению итогов 2022 года, он отметил: «У них [Переса и Риккардо] очень разные стили пилотирования. И тот, и другой способны выигрывать гонки, но я отмечу, что делают они это совершенно по-разному. 

Неприятно говорить это – тем более, что Даниэль замечательный человек, – но с ним у Red Bull нет будущего. Я просто не могу себе этого представить, прежде всего из-за его возраста».

Комментатор продолжил: «Завершив сезон, Макс [Ферстаппен] начал рассуждать о том, что в 31 год может вообще закончить карьеру. Для меня это стало большим откровением. Он уже задумывается о том, когда уходить из гонок. И если он задумывается о таком, то и Red Bull надо обязательно это делать.

Лично я предпочел бы с 2024 года взять кого-то нового, если они не захотят продолжать историю с Пересом».

С Крофтом не согласился экс-пилот Ф1 и аналитик Карун Чандок. 

«А вот мне любопытно посмотреть, что будет дальше, – сказал индиец. – Я ожидаю интересного сражения между Даниэлем и Серхио за место – причем уже на 2024 год. 

Самое главное – как им оценить Даниэля. Он не выступал за команду с 2018 года, а за прошедшее время и сам он, и машины Ф1 заметно изменились. Да, они могут усадить его в симулятор – но это все равно не то же самое, что управлять реальной машиной. 

Может, отправить его куда-нибудь на тесты? Я с интересом жду, как они поступят».

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