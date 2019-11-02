Rich Energy обвинила McLaren во лжи: переговоры были

В пятницу по ходу Гран При США бывшие спонсоры команды Haas из компании Rich Energy в своем твиттере намекнули на скорое начало сотрудничества с другой командой Ф1 – McLaren. Генеральный директор McLaren Зак Браун, общаясь с прессой в паддоке Гран При США, опроверг эту возможность: по его словам, переговоров с Rich Energy о спонсорстве не было и не будет.

«Исключено. Мне уже переслали этот твит. Похоже, парень, который всем этим занимается, просто захотел привлечь внимание. Я не говорил с ними. И не буду. Думаю, это просто попытка напомнить о себе».

Однако, когда слова Брауна появились в прессе, Rich Energy поспешила их опровергнуть и даже заявила, что McLaren уже подготовила вариант расцветки машины на случай заключения сделки.

«Мы просим Зака Брауна все прояснить и извиниться за ложное утверждение в отношении Rich Energy. Наш генеральный директор несколько раз встречался с Заком в его клубе Alfreds, а также на многих гонках в этом году, чтобы обсудить сделку. А ливрею Rich Energy нам показывали в техническом центре в Уокинге», – написано в твите.