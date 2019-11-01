Rich Energy намекнула на контракт с McLaren. Команда все опровергла
В твиттере Rich Energy появилась весьма странная публикация, после которой команде из Уокинга пришлось делать заявления.
После недавнего скандального расставания с Haas производитель энергетических напитков Rich Energy никак не был представлен в Ф1 – за исключением твиттера, который продолжал писать о выступлениях американской команды, причем порой в несколько странном ключе.
В последний день октября в этом твиттере появилась публикация, снабженная хэштегами #НовыйКонтракт, #McLaren и #RenaultF1.
По ходу уик-энда в Остине журналисты попросили генерального директора McLaren Зака Брауна прокомментировать эту публикацию. Он заявил, что никаких переговоров с Rich Energy о спонсорстве не было и не будет.
«Исключено, – сказал он. – Мне переслали этот твит. Похоже, парень, который этим занимается, просто захотел привлечь внимание.
Я не говорил с ними. И не буду. Думаю, это просто попытка напомнить о себе».
По словам Брауна, он вообще не ожидает, что McLaren сможет привлечь каких-то новых спонсоров для будущего сезона. Более того, контракт с бразильской нефтяной компанией Petrobras, срок которого истекает, едва ли получится продлить.
При этом разовое соглашение о сотрудничестве бренда Huski Chocolate, поддерживающего McLaren, c командой Alfa Romeo на уик-энд в Остине не говорит о том, что компания решила уйти к конкурентам.
«У нас с ними долгосрочное соглашение, – объяснил Браун. – Финн Раусинг [шведский бизнесмен, совладелец Alfa Romeo] и собственники Huski – соотечественники, так что у них просто есть общие деловые интересы.
Так что тут речь об уже существующих связях. На этот уик-энд приедет множество людей, потому важно обеспечить дополнительную представленность бренда».
Кими Райкконен, Alfa Romeo C38
Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Rich Energy намекнула на контракт с McLaren. Команда все опровергла
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