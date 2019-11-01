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Формула 1 / Новость

Rich Energy намекнула на контракт с McLaren. Команда все опровергла

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Rich Energy намекнула на контракт с McLaren. Команда все опровергла
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
1 нояб. 2019 г., 21:32

В твиттере Rich Energy появилась весьма странная публикация, после которой команде из Уокинга пришлось делать заявления.

После недавнего скандального расставания с Haas производитель энергетических напитков Rich Energy никак не был представлен в Ф1 – за исключением твиттера, который продолжал писать о выступлениях американской команды, причем порой в несколько странном ключе.

В последний день октября в этом твиттере появилась публикация, снабженная хэштегами #НовыйКонтракт, #McLaren и #RenaultF1. 

 

По ходу уик-энда в Остине журналисты попросили генерального директора McLaren Зака Брауна прокомментировать эту публикацию. Он заявил, что никаких переговоров с Rich Energy о спонсорстве не было и не будет.

«Исключено, – сказал он. – Мне переслали этот твит. Похоже, парень, который этим занимается, просто захотел привлечь внимание. 

Я не говорил с ними. И не буду. Думаю, это просто попытка напомнить о себе».

По словам Брауна, он вообще не ожидает, что McLaren сможет привлечь каких-то новых спонсоров для будущего сезона. Более того, контракт с бразильской нефтяной компанией Petrobras, срок которого истекает, едва ли получится продлить.

При этом разовое соглашение о сотрудничестве бренда Huski Chocolate, поддерживающего McLaren, c командой Alfa Romeo на уик-энд в Остине не говорит о том, что компания решила уйти к конкурентам.

«У нас с ними долгосрочное соглашение, – объяснил Браун. – Финн Раусинг [шведский бизнесмен, совладелец Alfa Romeo] и собственники Huski – соотечественники, так что у них просто есть общие деловые интересы.

Так что тут речь об уже существующих связях. На этот уик-энд приедет множество людей, потому важно обеспечить дополнительную представленность бренда».

Кими Райкконен, Alfa Romeo C38

Кими Райкконен, Alfa Romeo C38

Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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