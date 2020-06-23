Выступая в минувшем чемпионате вместе с Ником Хайдфельдом, Даниэль Риккардо переиграл немца по очкам в полтора раза – 54:37. Австралийцу 1 июля исполнится 31 год, и постепенно он становится одним из самых старших в пелотоне. В этом году его ждут выступления с 23-летним Эстебаном Оконом в Renault, а в следующем – с еще более юным Ландо Норрисом в McLaren.

По словам гонщика, ему очень понравилась конкуренция с Максом Ферстаппеном по ходу их совместных выступлений в Red Bull, потому сейчас он рассчитывает на схожий уровень соперничества с новыми напарниками.

«Когда мы выступали с Максом, это было очевидно, – рассказал Риккардо в подкасте Ф1. – У меня не было сомнений, что мы подталкиваем друг друга вперед за счет соперничества.

Я ожидаю того же от Ландо, и буду рад, если у него получится. Об этом позволяет говорить его дебютный сезон – как по мне, он переиграл Карлоса [Сайнса] в квалификациях, а это очень неплохо для первого же года.

Думаю, он будет быстр, при этом мы поладим. А болельщики, наверное, повеселятся от наших отношений вне кокпита и увидят интересное соперничество в гонках.

Это же касается и Окона в предстоящем сезоне. Мы пока не выступали в качестве напарников, но думаю, все будет примерно так же. Мне нравится, что молодежь уже показывает зубы.

Посмотрим, как все пройдет, хотя он не выступал целый год, и в первых гонках это может сказаться».

Риккардо добавил, что даже не ожидал, что их разница в возрасте с Норрисом превышает десять лет: «Я и не знал. Помню, что с Максом у нас было семь лет или около того, и мне казалось, что это невероятно много. Так что я становлюсь старше, а эти парни только молодеют».