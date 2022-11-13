Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Судьи FIA признали Даниэля Риккардо виновником столкновения в восьмом повороте первого круга Гран При Бразилии. Пилот McLaren запоздал с торможением и ударил сзади Haas Кевина Магнуссена.

Того закрутило, и машины врезались вновь, причем на этот раз последствия оказались куда серьезнее – обоим пилотам пришлось сойти.

Судьи FIA разобрали этот эпизод и предсказуемо назвали Риккардо виновником случавшегося. По их мнению, в данном случае Даниэль не вправе рассчитывать даже на те послабления, которые обычно действуют для первых поворотов гонки.

Таким образом, на уик-энд в Абу-Даби – последний для австралийца в составе McLaren, а возможно, и вообще в карьере – он отправится, зная о потере трех стартовых позиций по сравнению с результатами квалификации.

Кроме того, у Риккардо теперь восемь штрафных баллов, но к моменту его потенциального возвращения за руль они все уже успеют сгореть.