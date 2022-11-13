Риккардо потеряет три стартовые позиции в Абу-Даби за аварию с Магнуссеном
В своей (возможно) последней гонке в Формуле 1 австралиец совершенно точно не сможет стартовать с поула
Судьи FIA признали Даниэля Риккардо виновником столкновения в восьмом повороте первого круга Гран При Бразилии. Пилот McLaren запоздал с торможением и ударил сзади Haas Кевина Магнуссена.
Того закрутило, и машины врезались вновь, причем на этот раз последствия оказались куда серьезнее – обоим пилотам пришлось сойти.
Судьи FIA разобрали этот эпизод и предсказуемо назвали Риккардо виновником случавшегося. По их мнению, в данном случае Даниэль не вправе рассчитывать даже на те послабления, которые обычно действуют для первых поворотов гонки.
Таким образом, на уик-энд в Абу-Даби – последний для австралийца в составе McLaren, а возможно, и вообще в карьере – он отправится, зная о потере трех стартовых позиций по сравнению с результатами квалификации.
Кроме того, у Риккардо теперь восемь штрафных баллов, но к моменту его потенциального возвращения за руль они все уже успеют сгореть.
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