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Формула 1 / Новость

Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона

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Риккардо предсказал Renault сильную концовку сезона
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Гонка в Сочи убедила австралийца, что теперь его машина будет быстра на любой из оставшихся трасс

Даниэль Риккардо закончил в первой шестерке четыре последних Гран При. На российском этапе он занял пятое место, даже несмотря на штраф от судей. 

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Пилот Renault поднялся на шестую строчку в личном зачете, учтупая всего два очка идущему четвертым Ландо Норрису, а форма команды на «Сочи Автодроме» убедила его в возможности сильно провести вторую половину чемпионата. 

«После такого уик-энда я могу с большей уверенностью двигаться вперед, – объяснил Даниэль на медиа-брифинге. – Прежде эта трасса была для нас не самой успешной, лично для меня вообще никогда.

Так что сильное выступление и ход этапа, начиная с самой первой тренировки, многое говорят. 

Теперь я уверен, что мы сможем хорошо выступить на любой трассе. Не знаю, получится ли биться за первую пятерку, но мы точно можем всякий раз нацеливаться на финал квалификации. 

Четыре последних гонки сложились хорошо, мы не опускались ниже шестого места, и это радует. С надежностью тоже порядок. Мы на хороших позициях, я на хороших позициях. У меня были [в Сочи] кое-какие ошибки, но я все равно доволен результатом».

В Кубке конструкторов Renault продолжает сражение за третью позицию, сократив отставание от McLaren до двух очков.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо
Команды Renault F1 Team
Автор Адам Купер

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