Результаты опроса фанатов от Формулы 1 и Motorsport Network

Формула 1 и Motorsport Network представляют результаты международного исследования фанатской базы F1 Global Fan Survey. Исследование проводилось с начала сентября в сотрудничестве с экспертами по сбору данных из Nielsen Sports. Исследование проходило на 15 языках, а участие в нем приняло более 167 тыс. фанатов из 187 стран мира.

Согласно исследованию, с 2017 года фанатская база Формулы 1 стала разнообразнее, включив больше людей разных возрастов и полов. Средний возраст фаната снизился с 36 до 32 лет. Число женщин среди поклонников Ф1 выросло почти в два раза и достигло 18,3% от общей аудитории против 10% в 2017 году. Количество фанатов студенческого возраста выросло с 18% до 26%.

«Мы глубоко благодарны всем фанатам, которые потратили время на участие в исследовании, – сказал глава Ф1 Стефано Доменикали. – Их мнение очень ценно для нас, и мы довольны полученными результатами. Я также хочу поблагодарить Motorsport Network и Nielsen Sports за их работу.

Нам повезло быть действительно международным видом спорта с фанатской базой по всему миру. За счет своих мероприятий и ТВ-трансляций мы дотягиваемся до всех уголков планеты. Быть такой масштабной платформой и благословение, и большая ответственность. Исследование показывает, что мы идем по верному пути, и мы продолжим этот путь».

По результатам опроса сразу 90% назвали Формулу 1 вершиной автоспорта. 55% сочло, что сейчас Ф1 находится в лучшем состоянии, чем пять лет назад. Причем среди людей младше 35 лет этот процент составил 59.

«Сейчас восхитительное время для фанатов Ф1! – говорит президент Motorsport Network Джеймс Аллен. – Этот опрос был большой работой, которую мы смогли выполнить благодаря коллегам. И конечно, благодаря фанатам из 187 стран мира, которые прошли этот опрос. Результаты показывают, что Ф1 прекрасно себя чувствует. Она в лучшей форме за те 30 лет, что я работаю в этом спорте.

Раньше Ф1 было трудно привлечь молодых фанатов и женщин, но исследование показывает, что работа с цифровыми технологиями и сериал на Netflix смог привлечь новую аудиторию».

В пятерку самых частых эпитетов, которыми описывали Ф1, вошли слова захватывающий, технологичный, дорогой, конкурентный и увлекательный. Два последних определения попали в число наиболее частотных впервые за время подобных исследований. Более двух третей опрошенных заявили, что Ф1 превосходит их ожидания по части передовых технологий.

«Мы были рады вновь сотрудничать с Ф1 и Motorsport Network, – сказал вице-президент Nielsen Sports Найджел Гич. – Это был самый крупный опрос по отдельному виду спорта, который мы когда-либо проводили. А данные явно показали невероятный рост популярности автоспорта».

Ключевые результаты опроса:

– 91% респондентов назвали любимую команду, а 94% – любимого пилота;

– Самой популярной командой стал McLaren. За ним идут Red Bull, Ferrari и Mercedes;

– Макс Ферстаппен стал самым популярным пилотом, особенно среди людей в возрасте 25-34 лет. Второе место занял Ландо Норрис, он также стал самым популярным среди женщин. Третье место досталось Льюису Хэмилтону, он также стал первым среди опрошенных старше 35 лет. А четвертое место в общем и второе у женщин занял Даниэль Риккардо.

– Любимыми гонками фанаты назвали этапы в Монце, Сильверстоуне, Спа и Монако;

– Половина фанатов смотрит гонки Ф1 по платному ТВ;

– 68% фанатов хотят смотреть гонки по ТВ, 13,8% предпочитают онлайн-трансляции;

– 51% фанатов играют в видеоигры, связанные с автоспортом. Среди людей 16-34 лет этот процент составляет 64;

– Самый большой рост молодой аудитории произошел в США (50%), Индии (55%), Китае (58%) и Мексике (45%);

– 55% сочли, что Ф1 должна быть мировым лидером по переходу на экологичное топливо;

– 58% считают, что Ф1 имеет хороший баланс между спортом и развлечением. В 2017-м таких людей было только 39%.

