Результаты гонщиков Renault на Гран При Японии аннулированы

В результате состоявшихся сегодня в Женеве слушаний в связи с рассмотрением протеста, поданного командой Racing Point вскоре после завершения гонки на трассе«Сузука», результаты пилотов команды Renault на Гран При Японии аннулированы. Напомним, что Даниэль Риккардо закончил состоявшуюся полторы недели назад гонку на 6-м, а Нико Хюлькенберг – на 10-м месте.

Представители FIA не подтвердили исходные подозрения Racing Point о наличии на автомобилях Renault системы, которая автоматически корректировала тормозной баланс в зависимости от пройденной дистанции. Более того, по мнению специалистов федерации, использующееся решение вообще не нарушает ни один из конкретных пунктов технических требований.

Примечательно также, что в опубликованных после слушаний документах вообще не описывается, как именно работала ставшая предметом рассмотрения система. Единственной более или менее конкретной информацией является упоминание о том, что гонщики Renault «использовали для корректировки тормозного баланса кнопки на руле» – но этот факт никогда не являлся секретом даже для простых болельщиков.

Тем не менее, представители FIA сочли, что французская команда «использовала определенную двусмысленность в техтребованиях и сопровождающих документах» и создала систему, которая оказывала не предусмотренную правилами помощь водителю. На этом основании было решено дисквалифицировать Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга, исключив их из итогового протокола Гран При Японии.

За Renault оставлено право подать апелляцию на это решение. Если команда решит это сделать, она должна сообщить о своих намерениях представителям FIA до 10:00 четверга по времени Мехико, где сейчас находится коллектив (т.е. до 18:00 по московскому времени).

Дисквалификация гонщиков Renault переместила россиянина Даниила Квята с 12 на десятое место в итоговом протоколе Гран При Японии. Из-за этого Квят получил одно дополнительное очко в зачете пилотов. Благодаря подиуму в Германии и лишении очков пилотов Renault, Квят оказался на 11 месте в общем зачете. Команда Renault в свою очередь отстала от McLaren еще на 9 очков, хотя ее положение Кубке конструкторов на пятом месте при этом осталось неизменным.