Результаты-2021 не повлияют на продолжение карьеры Райкконена

41-летний Кими Райкконен начинает свой 19-й сезон в Формуле 1. Прошлый чемпионат он завершил на худшем в карьере 16-м месте, но на вопрос о том, необходим ли Alfa Romeo прогресс, чтобы сохранить его на 2022 год финн ответил отрицательно.

«Сомневаюсь, что выступления в этом году как-то повлияют на мое решение по следующему сезону, – сказал Райкконен на пресс-конференции. – Но конечно, чем выше результаты, тем веселее и радостнее не только пилоты, но и вся команда. Когда не добиваешься желаемых результатов, сезон тянется очень долго и веселого мало.

Как бы не прошла первая гонка, мы будем работать и стараться прибавлять, чтобы регулярно набирать очки. Но это будет непросто, ведь добиться этого хотят все».