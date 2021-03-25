Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Что ждет трех новичков Формулы 1? Мы вспомнили, что случилось с их предшественниками Следующая / Мазепин рассказал про советы Петрова и Квята
Формула 1 / Новость

Результаты-2021 не повлияют на продолжение карьеры Райкконена

Автор:
, редактор

Кими хочет прогресса, но выступления не будут для него решающим фактором

Результаты-2021 не повлияют на продолжение карьеры Райкконена

41-летний Кими Райкконен начинает свой 19-й сезон в Формуле 1. Прошлый чемпионат он завершил на худшем в карьере 16-м месте, но на вопрос о том, необходим ли Alfa Romeo прогресс, чтобы сохранить его на 2022 год финн ответил отрицательно.

«Сомневаюсь, что выступления в этом году как-то повлияют на мое решение по следующему сезону, – сказал Райкконен на пресс-конференции. – Но конечно, чем выше результаты, тем веселее и радостнее не только пилоты, но и вся команда. Когда не добиваешься желаемых результатов, сезон тянется очень долго и веселого мало. 

Как бы не прошла первая гонка, мы будем работать и стараться прибавлять, чтобы регулярно набирать очки. Но это будет непросто, ведь добиться этого хотят все».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Что ждет трех новичков Формулы 1? Мы вспомнили, что случилось с их предшественниками

Предыдущая новость

Что ждет трех новичков Формулы 1? Мы вспомнили, что случилось с их предшественниками

Следующая новость

Мазепин рассказал про советы Петрова и Квята

Мазепин рассказал про советы Петрова и Квята
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

35мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

1дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

35мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

More from
Кими Райкконен
Райкконен и Стролл получили штрафы – и потеряли позиции Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Райкконен и Стролл получили штрафы – и потеряли позиции

Алонсо в очках, Мазепин – дважды последний. Пять смелых прогнозов на Гран При в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Анонс

Алонсо в очках, Мазепин – дважды последний. Пять смелых прогнозов на Гран При в Имоле

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1 / Комментарий

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

More from
Alfa Romeo
Джовинацци потерял гонку в Имоле из-за пленки от визора Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Джовинацци потерял гонку в Имоле из-за пленки от визора

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Статистика

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях

Джовинацци показал шлем для домашнего Гран При Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Самое интересное

Джовинацци показал шлем для домашнего Гран При

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.