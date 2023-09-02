«Резиновые носы». В командах Ф1 поддержали новые ограничений FIA

Накануне итальянского этапа Ф1 стало известно, что FIA направила командам новую техническую директиву, призванную остановить манипуляции с гибкостью элементов для получения аэродинамического преимущества.

И хотя в документе говорится, что «запрещены любые конструктивные решения, которые используют локальную согласованность элементов или степени свободы», нет сомнений, что за этой сложной формулировкой скрывается простое стремление остановить хитрецов, научившихся обходить нагрузочные тесты.

В директиве не были упомянуты какие-то конкретные команды, но в паддоке считают, что сильнее всего новые меры ударят по нескольким машинам. При этом каждый заверяет, что речь исключительно о соперниках.

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер заверил: «На нас это никак не скажется, но мы действительно видели [у других], будем так говорить, резиновые носовые элементы. Так что в Сингапуре со всем этим разберутся».

Андреа Стелла, руководитель McLaren Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Руководитель McLaren Андреа Стелла назвал директиву хорошей новостью для McLaren, так как она позволит выровнять силы в пелотоне.

«FIA располагает большим объемом информации, – объяснил он. – Благодаря инспекции машин они могут видеть то, чего не видят остальные. Там работают компетентные специалисты, мы на 100 процентов верим их выводам. Если они сочли, что пришло время для такой директивы, значит, тому есть причины.

Нас самих все это не слишком волнует. Нам нравится, что FIA перешла к действию – думаю, это хорошая новость».

Почти те же слова сказал и босс Ferrari Фредерик Вассер: «Мы верим FIA и поддерживаем их инициативу – причиной директивы стала недостаточная ясность правил. Мы на их стороне».

Одной из команд, которой паддок более всего подозревает в хитростях с гибкими элементами, является Aston Martin. Но даже ее руководитель Майк Крак заверил: «Не могу говорить за остальных, но нам эта директива не доставит головной боли».