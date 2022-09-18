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Жан Алези выступал за Ferrari в непростое для команды время – с 1991 по 1995 годы. Именно на алой машине француз одержал свою единственную победу в карьере, на этапе в Монреале в сезоне-1995. Несмотря на отсутствие громких успехов, поклонники Скудерии до сих пор тепло относятся к французу.

В недавнем интервью Corriere Della Sera Алези затронул вопрос нынешнего состояния команды, которую в нынешнем сезоне критикуют за многочисленные ошибки и упущенные возможности. После очень сильного старта чемпионата Ferrari уступила инициативу Red Bull, одержала в 13 Гран При лишь две победи и теперь едва ли сможет побороться за титулы.

Жан признался, что озабочен ситуацией в Скудерии, но верит в нее и главу коллектива Маттиа Бинотто.

«Знаете, в Монце я подумал, что после столь невероятного квалификационного круга [Шарль] Леклер даже сможет выиграть гонку, – сказал он. – В итоге не вышло, но у меня есть несколько добрых дружеских советов Бинотто. При этом скажу, что восхищен тем, как он защищает своих людей. Настоящий лидер.

Это верный подход. Ведь никто не знает имени конкретного конструктора, который выбрал неверное решение для Mercedes. Потому и тот, кто допустил тактическую ошибку по ходу гонки, должен быть под защитой».

Француз продолжил: «Я сам – тифози. И убежден, что Бинотто уже ищет без лишнего шума пути к усилению. В плане тактики сейчас, пожалуй, будет правильно использовать самые рискованные решения. Еще важно уметь как можно быстрее находить [по ходу уик-энда] верные настройки. У Red Bull это умение развито очень здорово.

Я не говорю о революции, она не нужна. Но важно прибавить в нескольких ключевых аспектах, чтобы получить преимущество над принципиальными соперниками. Также я уверен, что проблемы с надежностью уже в прошлом – сейчас у них достойная и очень мощная силовая установка.

Надо становиться лучше во всем. Но действительно необходимы всего несколько изменений при сохранении стабильного развития».

Весной Ferrari выигрывала у Red Bull 49 очков, сейчас отставание Скудерии в Кубке конструкторов достигло 139 баллов за шесть этапов до конца сезона.

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