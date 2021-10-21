Реванш Ферстаппена и атака Ferrari. Пять прогнозов на ГП США
Делимся традиционной порцией прогнозов перед этапом Ф1
Реванш Ферстаппена
Лидер сезона не побеждал уже три этапа подряд – самая длинная безвыигрышная серия Макса в этом году. И пора бы ее прервать. Тем более, что все шансы есть.
Да, в Red Bull уверяют, что в Остине Mercedes будет фаворитом, но кто вообще верит Хельмуту Марко? Понятно, что немцы демонстрируют невероятную скорость на прямых. Но во-первых, не факт, что Льюис Хэмилтон продолжит и дальше жечь ДВС на всю. А во-вторых, американская трасса далеко не самая моторозависимая в чемпионате.
В Остине, конечно, есть длинная прямая, но в целом повороты здесь поважнее. И хотя Mercedes здесь (как и на любой другой трассе) побеждает в гибридную эпоху чаще всех, доминирующих побед у нее не было давненько. Тот же Ферстаппен бросал немцам вызов, даже имея явно более слабый мотор.
Сейчас же разница между Mercedes и Honda не так уж велика. И если в Техасе вдруг не случится ливень, а Red Bull не промажет с настройками, Макс будет иметь как минимум равные с Хэмилтоном шансы на победу. А в равной ситуации претендент должен побеждать чемпиона. Иначе какой он претендент?
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Ferrari на подиуме
Неделю назад Шарль Леклер под самым финишем упустил третье место, оказавшись не в силах сдержать Чеко Переса. Но сама атака стала возможно лишь потому, что Ferrari пыталась схитрить с рискованной тактикой, которая не сработала. Проведи монегаск пит-стоп в то же время, что основная масса соперников, и вряд ли Перес вообще бы его догнал.
В США сам Леклер уже финишировал четвертым в 2019 году, и это был единственный случай за три последних Гран При в Остине, когда Ferrari осталась там без подиума.
По Сочи и Турции кажется, что Скудерия действительно стала третьей силой в Ф1, да и к дуэту лидеров подобралась. Так что в Остине у Леклера и Сайнса будут все шансы завершить гонку в первой тройке.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Райкконен в очках
Кими бодро вернулся после ковида, взял очки в Сочи, а в Турции вполне мог повторить, если бы не помеха в лице напарника Джовинацци. Но в Остине все можно исправить.
Финн сейчас на ходу, а Alfa Romeo уже не смотрится соперницей Haas по борьбе за 17-е место. К тому же, Райкконен вообще единственный, кто побеждал в Техасе не на Mercedes в гибридную эру.
В это году лучшие результаты Райкконена были достигнуты на совершенно разных трассах, так что не кажется, что его машина имеет явные предпочтения. Сам же финский пилот умеет ориентироваться в любых ситуациях, а на американской трассе вне топ-команд никто лучше него не ездил. Достаточно, чтобы зацепить хотя бы одно очко?
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41
Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari обойдет McLaren
После Стамбула разрыв между командами сократился до 7,5 очков и наверняка в Мексику лидерами в этой паре приедут уже итальянцы. Сейчас болид Скудерии смотрится как минимум не хуже McLaren, а пара пилотов работает намного надежнее.
И Леклера, и Сайнса вполне можно ждать в топ-5 на финише в Остине, оба McLaren же с большой вероятностью останутся позади них. Так что перестановка в Кубке конструкторов выглядит вполне логичной.
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Фото: Jerry Andre / Motorsport Images
Перес вне топ-4
В Стамбуле Чеко взял первый подиум за девять гонок, но вряд ли это означает возвращение былого уровня боеспособности. По осени мексиканцу очень трудно дается работа с настройками болида в постоянно меняющихся условиях, а потому его отставание от Ферстаппена в гонках стало почти таким же, как в квалификациях.
В Остине же Перес и в лучшие годы не то, чтобы блистал. Это трасса не того типа, с которыми мексиканец на короткой ноге, и вряд ли исправить ситуацию удастся в ближайший уик-энд. Извилистый, техничный Остин скорее сулит Чеко очередную зарубу в середине первой десятки. И не факт, что из этой зарубы он выйдет победителем.
Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При США в Остине
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|8
|0
|5
|1
|21,25
|Себастьян Феттель (Aston Martin)
|8
|1
|1
|1
|13,25
|
Макс Ферстаппен
(Red Bull)
|5
|1
|0
|2
|11,4
|Валттери Боттас (Mercedes)
|7
|1
|1
|1
|8,4
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|7
|2
|1
|1
|6,9
|
Фернандо Алонсо (Alpine)
|7
|2
|0
|3
|6,1
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
|2
|1
|0
|4
|6
|
Карлос Сайнс
(Ferrari)
|5
|0
|0
|6
|6
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|1
|0
|0
|7
|6
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|8
|2
|0
|3
|4,9
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|8
|1
|0
|5
|3,6
|
Эстебан Окон (Alpine)
|3
|1
|0
|6
|2,7
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|3
|0
|0
|11
|0
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|2
|1
|0
|12
|0
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|14
|0
|Джордж Расселл (Williams)
|1
|0
|0
|17
|0
|Никита Мазепин (Haas)
|0
|Мик Шумахер (Haas)
|0
|Юки Цунода (AlphaTauri)
|0
|Николя Латифи (Williams)
|0
Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)
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