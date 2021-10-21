Реванш Ферстаппена и атака Ferrari. Пять прогнозов на ГП США

Реванш Ферстаппена

Лидер сезона не побеждал уже три этапа подряд – самая длинная безвыигрышная серия Макса в этом году. И пора бы ее прервать. Тем более, что все шансы есть.

Да, в Red Bull уверяют, что в Остине Mercedes будет фаворитом, но кто вообще верит Хельмуту Марко? Понятно, что немцы демонстрируют невероятную скорость на прямых. Но во-первых, не факт, что Льюис Хэмилтон продолжит и дальше жечь ДВС на всю. А во-вторых, американская трасса далеко не самая моторозависимая в чемпионате.

В Остине, конечно, есть длинная прямая, но в целом повороты здесь поважнее. И хотя Mercedes здесь (как и на любой другой трассе) побеждает в гибридную эпоху чаще всех, доминирующих побед у нее не было давненько. Тот же Ферстаппен бросал немцам вызов, даже имея явно более слабый мотор.

Сейчас же разница между Mercedes и Honda не так уж велика. И если в Техасе вдруг не случится ливень, а Red Bull не промажет с настройками, Макс будет иметь как минимум равные с Хэмилтоном шансы на победу. А в равной ситуации претендент должен побеждать чемпиона. Иначе какой он претендент?

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari на подиуме

Неделю назад Шарль Леклер под самым финишем упустил третье место, оказавшись не в силах сдержать Чеко Переса. Но сама атака стала возможно лишь потому, что Ferrari пыталась схитрить с рискованной тактикой, которая не сработала. Проведи монегаск пит-стоп в то же время, что основная масса соперников, и вряд ли Перес вообще бы его догнал.

В США сам Леклер уже финишировал четвертым в 2019 году, и это был единственный случай за три последних Гран При в Остине, когда Ferrari осталась там без подиума.

По Сочи и Турции кажется, что Скудерия действительно стала третьей силой в Ф1, да и к дуэту лидеров подобралась. Так что в Остине у Леклера и Сайнса будут все шансы завершить гонку в первой тройке.

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Шарль Леклер, Ferrari SF21, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Райкконен в очках

Кими бодро вернулся после ковида, взял очки в Сочи, а в Турции вполне мог повторить, если бы не помеха в лице напарника Джовинацци. Но в Остине все можно исправить.

Финн сейчас на ходу, а Alfa Romeo уже не смотрится соперницей Haas по борьбе за 17-е место. К тому же, Райкконен вообще единственный, кто побеждал в Техасе не на Mercedes в гибридную эру.

В это году лучшие результаты Райкконена были достигнуты на совершенно разных трассах, так что не кажется, что его машина имеет явные предпочтения. Сам же финский пилот умеет ориентироваться в любых ситуациях, а на американской трассе вне топ-команд никто лучше него не ездил. Достаточно, чтобы зацепить хотя бы одно очко?

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari обойдет McLaren

После Стамбула разрыв между командами сократился до 7,5 очков и наверняка в Мексику лидерами в этой паре приедут уже итальянцы. Сейчас болид Скудерии смотрится как минимум не хуже McLaren, а пара пилотов работает намного надежнее.

И Леклера, и Сайнса вполне можно ждать в топ-5 на финише в Остине, оба McLaren же с большой вероятностью останутся позади них. Так что перестановка в Кубке конструкторов выглядит вполне логичной.

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Ландо Норрис, McLaren MCL35M Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Перес вне топ-4

В Стамбуле Чеко взял первый подиум за девять гонок, но вряд ли это означает возвращение былого уровня боеспособности. По осени мексиканцу очень трудно дается работа с настройками болида в постоянно меняющихся условиях, а потому его отставание от Ферстаппена в гонках стало почти таким же, как в квалификациях.

В Остине же Перес и в лучшие годы не то, чтобы блистал. Это трасса не того типа, с которыми мексиканец на короткой ноге, и вряд ли исправить ситуацию удастся в ближайший уик-энд. Извилистый, техничный Остин скорее сулит Чеко очередную зарубу в середине первой десятки. И не факт, что из этой зарубы он выйдет победителем.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При США в Остине

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 8 0 5 1 21,25 Себастьян Феттель (Aston Martin) 8 1 1 1 13,25 Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 1 0 2 11,4 Валттери Боттас (Mercedes) 7 1 1 1 8,4 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 7 2 1 1 6,9 Фернандо Алонсо (Alpine) 7 2 0 3 6,1 Шарль Леклер (Ferrari) 2 1 0 4 6 Карлос Сайнс (Ferrari) 5 0 0 6 6 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 7 6 Даниэль Риккардо (McLaren) 8 2 0 3 4,9 Серхио Перес (Red Bull) 8 1 0 5 3,6 Эстебан Окон (Alpine) 3 1 0 6 2,7 Лэнс Стролл (Aston Martin) 3 0 0 11 0 Пьер Гасли (AlphaTauri) 2 1 0 12 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 14 0 Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 17 0 Никита Мазепин (Haas) 0 Мик Шумахер (Haas) 0 Юки Цунода (AlphaTauri) 0 Николя Латифи (Williams) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)