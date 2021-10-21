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Формула 1 / Гран При США Анонс

Реванш Ферстаппена и атака Ferrari. Пять прогнозов на ГП США

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Делимся традиционной порцией прогнозов перед этапом Ф1

Реванш Ферстаппена и атака Ferrari. Пять прогнозов на ГП США

Реванш Ферстаппена

Лидер сезона не побеждал уже три этапа подряд – самая длинная безвыигрышная серия Макса в этом году. И пора бы ее прервать. Тем более, что все шансы есть.

Да, в Red Bull уверяют, что в Остине Mercedes будет фаворитом, но кто вообще верит Хельмуту Марко? Понятно, что немцы демонстрируют невероятную скорость на прямых. Но во-первых, не факт, что Льюис Хэмилтон продолжит и дальше жечь ДВС на всю. А во-вторых, американская трасса далеко не самая моторозависимая в чемпионате.

В Остине, конечно, есть длинная прямая, но в целом повороты здесь поважнее. И хотя Mercedes здесь (как и на любой другой трассе) побеждает в гибридную эпоху чаще всех, доминирующих побед у нее не было давненько. Тот же Ферстаппен бросал немцам вызов, даже имея явно более слабый мотор.

Сейчас же разница между Mercedes и Honda не так уж велика. И если в Техасе вдруг не случится ливень, а Red Bull не промажет с настройками, Макс будет иметь как минимум равные с Хэмилтоном шансы на победу. А в равной ситуации претендент должен побеждать чемпиона. Иначе какой он претендент?

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari на подиуме

Неделю назад Шарль Леклер под самым финишем упустил третье место, оказавшись не в силах сдержать Чеко Переса. Но сама атака стала возможно лишь потому, что Ferrari пыталась схитрить с рискованной тактикой, которая не сработала. Проведи монегаск пит-стоп в то же время, что основная масса соперников, и вряд ли Перес вообще бы его догнал. 

В США сам Леклер уже финишировал четвертым в 2019 году, и это был единственный случай за три последних Гран При в Остине, когда Ferrari осталась там без подиума. 

По Сочи и Турции кажется, что Скудерия действительно стала третьей силой в Ф1, да и к дуэту лидеров подобралась. Так что в Остине у Леклера и Сайнса будут все шансы завершить гонку в первой тройке. 

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Шарль Леклер, Ferrari SF21, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Райкконен в очках

Кими бодро вернулся после ковида, взял очки в Сочи, а в Турции вполне мог повторить, если бы не помеха в лице напарника Джовинацци. Но в Остине все можно исправить. 

Финн сейчас на ходу, а Alfa Romeo уже не смотрится соперницей Haas по борьбе за 17-е место. К тому же, Райкконен вообще единственный, кто побеждал в Техасе не на Mercedes в гибридную эру. 

В это году лучшие результаты Райкконена были достигнуты на совершенно разных трассах, так что не кажется, что его машина имеет явные предпочтения. Сам же финский пилот умеет ориентироваться в любых ситуациях, а на американской трассе вне топ-команд никто лучше него не ездил. Достаточно, чтобы зацепить хотя бы одно очко?

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari обойдет McLaren

После Стамбула разрыв между командами сократился до 7,5 очков и наверняка в Мексику лидерами в этой паре приедут уже итальянцы. Сейчас болид Скудерии смотрится как минимум не хуже McLaren, а пара пилотов работает намного надежнее. 

И Леклера, и Сайнса вполне можно ждать в топ-5 на финише в Остине, оба McLaren же с большой вероятностью останутся позади них. Так что перестановка в Кубке конструкторов выглядит вполне логичной.

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Ландо Норрис, McLaren MCL35M

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Перес вне топ-4

В Стамбуле Чеко взял первый подиум за девять гонок, но вряд ли это означает возвращение былого уровня боеспособности. По осени мексиканцу очень трудно дается работа с настройками болида в постоянно меняющихся условиях, а потому его отставание от Ферстаппена в гонках стало почти таким же, как в квалификациях.

В Остине же Перес и в лучшие годы не то, чтобы блистал. Это трасса не того типа, с которыми мексиканец на короткой ноге, и вряд ли исправить ситуацию удастся в ближайший уик-энд. Извилистый, техничный Остин скорее сулит Чеко очередную зарубу в середине первой десятки. И не факт, что из этой зарубы он выйдет победителем.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При США в Остине

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 8 0 5 1 21,25
Себастьян Феттель (Aston Martin) 8 1 1 1 13,25

Макс Ферстаппен

(Red Bull)

 5 1 0 2 11,4
Валттери Боттас (Mercedes) 7 1 1 1 8,4

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 7 2 1 1 6,9

Фернандо Алонсо (Alpine)

 7 2 0 3 6,1

Шарль Леклер

(Ferrari)

 2 1 0 4 6

Карлос Сайнс

(Ferrari)

 5 0 0 6 6

Ландо Норрис

(McLaren)

 1 0 0 7 6
Даниэль Риккардо (McLaren) 8 2 0 3 4,9

Серхио Перес

(Red Bull)

 8 1 0 5 3,6

Эстебан Окон (Alpine)

 3 1 0 6 2,7

Лэнс Стролл

(Aston Martin)

 3 0 0 11 0

Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 2 1 0 12 0

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 1 0 0 14 0
Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 17 0
Никита Мазепин (Haas) 0        
Мик Шумахер (Haas) 0        
Юки Цунода (AlphaTauri) 0        
Николя Латифи (Williams) 0        

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)

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