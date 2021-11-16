Reuters: Совет директоров Audi завтра обсудит покупку McLaren

В списке многочисленных слухов по поводу прихода группы Volkswagen в Формулу 1 прибавление: агентство Reuters со ссылкой на свои источники утверждает, что совет директоров Audi завтра (в среду, 17 ноября) обсудит возможность приобретения существенной доли в McLaren.

Напомним, что вчера британское издание Autocar сообщило, что сделка уже состоялась, однако в McLaren вскоре это опровергли.

Новая информация не противоречит данным из источников Motorsport.com. Так, мы писали, что совет директоров Volkswagen уже одобрил приход в Формулу 1 в качестве поставщика моторов, но только с одним брендом. Теперь Audi и Porsche должны представить свои предложения, из которых Volkswagen выберет одно лучшее.

Предложение, которое готовит Audi, как раз подразумевает покупку существенной доли в McLaren. В таком случае в Формуле 1 появится команда McLaren Audi с немецкими силовыми установками.

Porsche в свою очередь торгуется с Red Bull: немцев не устраивают финансовые аппетиты «Быков». В качестве альтернативы рассматриваются сделки с Williams или Sauber.

Так или иначе, даже если завтра совет директоров Audi одобрит сделку с McLaren, это станет лишь предложением, которое представят на рассмотрение руководства Volkswagen. И только в случае, если VW согласится именно на такой вариант прихода в Формулу 1, команда McLaren Audi сможет появиться в чемпионате.

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